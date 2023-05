I Russi stanno portando avanti un pesante attacco missilistico nella città di Dnipro. Almeno quattro le esplosioni nella notte nell’oblast ucraino sudorientale di Dnepropetrovsk, secondo funzionari ucraini. Attivato l’allarme antiaereo. “I terroristi russi confermano ancora una volta il loro status di combattenti contro tutto ciò che è umano e onesto. Un attacco missilistico contro una clinica nella città di Dnipro. A partire da ora, una persona è stata uccisa e 15 sono rimaste ferite. Tra loro anche due bambini di tre e sei anni. Le conseguenze dei bombardamenti vengono eliminate e le vittime vengono soccorse. Tutti i servizi necessari sono coinvolti”. Così Volodymyr Zelensky su Telegram, postando un video delle conseguenze dell’attacco. “Dobbiamo sconfiggere questi inumani irrevocabilmente e il prima possibile. Perché il nostro tempo è la nostra gente. E la nostra gente è la cosa più preziosa in Ucraina”.

Il Kyiv Post ha poi diffuso su Twitter un video dall’interno dell’ospedale che mostra le conseguenze dell’attacco in termini di danni e persone ferite. Intanto, si sono verificati nuovi attacchi con droni e artiglieria nella regione russa di Belgorod, al confine con l’Ucraina. ”Solo uno stato malvagio può combattere contro le cliniche. Non ci può essere alcun obiettivo militare in questo” tipo di attacco. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato su Twitter l’attacco missilistico contro l’ospedale di Dnipro parlando di ”puro terrorismo russo”. Zelensky ha detto che ”la Russia ha scelto la via del male e non abbandonerà questa strada da sola. Dobbiamo sconfiggere il terrore e lo faremo. L’Ucraina e l’intero mondo libero insieme. Grazie a tutti coloro che nel mondo ci aiutano!”.

Ore 12.20 Kiev, 4 dispersi in attacco russo ospedale Dnipro

Ci sono anche quattro dispersi nell’attacco missilistico russo nel quale è stato colpito un ospedale a Dnipro. Lo scrive su Telegram il commissario del parlamento ucraino per i diritti umani, Dmytro Lubinets. “Finora si sa di una persona morta e 16 feriti”, ha spiegato, aggiungendo che si continua a lavorare per “rimuovere le macerie e soccorrere le vittime”. La Russia “è in guerra con la popolazione civile, lancia missili e bombe aeree contro strutture civili”

Giulio Pinco Caracciolo

