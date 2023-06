E’ il terzo compleanno che trascorre da quando è stato arrestato l’ultima volta. E lo trascorre in un buco della colonia penale Ik-6 della regione di Vladimir. L’oppositore russo Alexei Navalny compie oggi 47 anni e manda un messaggio di ottimismo e di resistenza ai suoi sostenitori nonostante, precisa, si trovi in una cella di punizione per la sedicesima volta: “Per il compleanno bisogna essere onesti con se stessi e io mi sono fatto questa domanda: ho davvero il morale alto o mi costringo ad essere così? La mia risposta è che ce l’ho davvero“.

Arrestato nel gennaio 2021 appena aveva messo piede in Russia dopo essere guarito da un grave avvelenamento (attribuito al Cremlino che, dal canto suo, nega come sempre), Navalny dovrebbe presto essere processato in una nuova inchiesta per “estremismo” dove rischia altri 35 anni di carcere, praticamente rischia la detenzione a vita.

I suoi sostenitori ribadiscono che le autorità stanno facendo di tutto per distruggerlo psicologicamente mandandolo regolarmente per diversi giorni in queste celle con condizioni di vita drastiche. “Ovviamente vorrei non svegliarmi in questo buco, ma fare colazione con la mia famiglia, dare un bacio sulla guancia ai miei figli, aprire i miei regali e dire ‘Wow, questo è proprio quello che stavo sognando'”, ha scritto Navalny. “Ma la vita è così: si può ottenere un progresso sociale e un futuro migliore solo se un certo numero di persone è disposto a pagare un prezzo“, ha aggiunto. Ma “verrà un giorno in cui dire la verità e lottare per la giustizia in Russia diventerà una cosa ordinaria e innocua. Il mio piano, nell’ultimo anno, era di non diventare irascibile e amareggiato, di mantenere un atteggiamento rilassato, altrimenti sarebbe stato l’inizio della mia sconfitta”, ha aggiunto, ringraziando i suoi sostenitori e salutando tutti “i prigionieri politici” nel mondo.

Nel messaggio postato sui social, l’oppositore di Putin scrive che la resilienza dei prigionieri politici in Russia, Bielorussia e altri Paesi “mi è di ispirazione ogni giorno. La maggior parte di loro vive momenti molto più difficili di me. Penso a loro tutto il tempo. La loro resilienza mi ispira ogni giorno”.

Numerose le manifestazioni in favore di Navalny svolte in diverse città europee. In Russia più di 90 persone sono state arrestate in 16 città per aver protestato in sostegno dei detenuti politici e di Aleksej Navalny. Solo a Mosca, sulla Piazza Pushkin, gli arresti sono stati venti. Le persone fermate si erano presentate da sole, con in mano un foglio con una scritta in sostegno di Navalny o degli altri detenuti politici, o con un palloncino rosso di auguri.

