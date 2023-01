Ha dovuto “lottare ferocemente” solo per ottenere i “farmaci di base”. Alexey Navalny, noto oppositore di Putin detenuto in un carcere a regime severo a Melekhovo, ha riferito al suo team di non ricevere adeguate cure mediche e, ha continuato, “ho impiegato quattro giorni per avere un po’ più di acqua calda”. Così la moglie Yulija Navalnaja ha fatto un appello su Instagram: “Immagina di essere chiuso in una gabbia di 2 metri per 3 – scrive -, che ti mettano accanto una persona che è già malata, in modo che il tuo raffreddore diventi più forte e in modo che l’influenza si aggiunga al tuo raffreddore. Che ti facciano alzare alle 6 del mattino e ti impediscano di sdraiarti tutto il giorno, anche se hai la febbre alta”.

Da giorni i suoi legali e i membri del suo staff denunciano la situazione di pericolo in cui sarebbe l’oppositore politico più temuto dallo Zar. La cella punitiva dove è stato trasferito “per non essersi lavato la faccia all’ora in cui gli era permesso”, aggrava il suo stato di salute già precario dopo l’avvelenamento a cui è sopravvissuto nell’estate del 2020 quando un agente nervino, il Novichock, lo ha ridotto in fin di vita e gli ha lasciato strascichi importanti.

Più di 200 medici russi, in una rara manifestazione pubblica di dissenso, hanno inviato una petizione al presidente Vladimir Putin implorandolo di “smettere di torturare Navalny” che rimane nella famigerata colonia penale IK-6 di Melechovo, nell’Oblast’ di Mosca. In passato aveva un nutrito seguito, e milioni di persone hanno visto i rapporti sulla corruzione russa che la sua rete ha pubblicato su YouTube, mettendo in imbarazzo il presidente e i suoi alleati. Ad agosto 2020, Navalny è stato l’obiettivo di un tentativo di omicidio che i funzionari occidentali hanno attribuito alla Russia ed è stato portato in Germania per cure. Al suo ritorno in Russia all’inizio del 2021, Navalny è stato arrestato e accusato di aver violato i termini di una precedente libertà condizionale, proprio mentre era in Germania a curarsi: due anni e mezzo di reclusione. Poi aumentati di altri nove, ai sensi delle nuove leggi in materia di libertà di espressione — anche dalla cella, continuava a diffondere messaggi di opposizione.

A fine dicembre, su Twitter, gli avvocati di Navalny hanno postato un suo messaggio: ritiene che i funzionari russi stiano intenzionalmente mettendo in pericolo la sua salute e che si erano rifiutati di fornirgli la sua cartella clinica. “Dopotutto sono riuscito a guadagnare il mio decimo mandato nella cella di punizione nell’ultimo anno”, ha fatto scrivere. La sua infrazione, ha detto: lavarsi la faccia una mattina 36 minuti prima di quanto era autorizzato a fare. “Così i miei piani per un capodanno stravagante sono stati rovinati. Avevo messo da parte un pacchetto di patatine e una lattina di pesce”.

Ora l’appello della moglie: l’avvocato di Navalny, in visita lunedì, ha portato medicinali semplici per il suo assistito, ma le guardie li hanno rifiutati. “Questa volta non mi rivolgo a Putin”, ha detto la moglie. “Sta nel suo bunker e ci vogliono settimane per parlargli. No, vorrei parlare al personale della prigione Ik6. Siete esseri umani? Non avete anche voi famiglie e bambini? Cosa vi passa per la testa? Come vivete con voi stessi, sapendo che state volontariamente ammalando un uomo?”.

