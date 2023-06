Il presidente ucraino Zelensky ha parlato pubblicamente dei suoi incontri con Papa Francesco. “Sostiene gli ucraini e sostiene l’Ucraina. Vuole davvero che questa sanguinosa guerra finisca. L’ho incontrato due volte e ho richiamato la sua attenzione su alcune cose critiche, con le quali ha cercato di aiutarmi”.

La prima volta che si sono incontrati hanno parlato a lungo dei prigionieri di guerra. Da qui la richiesta di aiuto di Zelensky al Papa – “Volevo che mi aiutasse con il ritorno della nostra gente. È una questione molto complicata perché restituire persone significa trovare angolazioni da cui spingere. È più facile tra i militari, tra gli ufficiali dell’intelligence che possono essere scambiati, ma lo scambio di civili, che non sono militari, che sono stati rubati dal nostro territorio dai russi, è più difficile da fare”.

E proprio all’epoca del primo incontro l’invasione russa non aveva ancora raggiunto i livelli attuali e la richiesta di Zelensky si era concentrata principalmente su un aiuto “nei territori della Crimea, con i prigionieri politici, gli ucraini, i giornalisti, i militari”

“Mi ha aiutato con qualcosa, francamente ci ha provato e gli sono stato grato. Oltre alle preghiere, ovviamente. Ho detto al Papa: La ringrazio per tutte le sue preghiere, ma sono qui non solo per unire il mondo intero nelle sue suppliche a Dio, ma anche per influenzare con la sua personalità quegli atei che non credono in niente, ma che tengono prigioniera la nostra gente” – ha dichiarato Zelensky.

La seconda volta che si sono incontrati invece Zelensky voleva che il Papa sostenesse la sua formula per la pace. “Non volevo che qualcuno approfittasse della sua personalità politica o di comunicatore, perché a volte il Papa parla di qualcosa e i media, alcuni media, soprattutto quelli russi, cominciano a travisarlo a proprio favore. Ecco perché era molto importante che parlassimo”.

“Ha una posizione molto chiara sul sostegno all’Ucraina e sulla pace” – conclude il presidente – “gli ho chiesto della formula della pace e della deportazione dei bambini. Sa che migliaia dei nostri bambini sono stati portati in Russia e gli ho chiesto di usare i suoi contatti per influenzare il processo di ritorno di alcuni dei nostri bambini. Cerchiamo quegli strumenti, non è facile”

Giulio Pinco Caracciolo

