Secondo l’amministrazione militare della capitale ucraina, l’attacco aereo di stanotte è stato il più imponente condotto dalla Russia dall’inizio dell’invasione. La Russia,infatti, ha lanciato molteplici attacchi aerei su Kiev durante la notte durante quella che – secondo i funzionari ucraini – è stata la più grande offensiva con droni contro la capitale dell’Ucraina dall’inizio della guerra.

I sistemi di difesa aerea hanno abbattuto in totale 52 droni in movimento verso Kiev. La caduta di detriti ha ucciso un uomo di 41 anni e ferito una donna di 35 in città, ha detto il sindaco Vitali Klitschko. Gli attacchi hanno avuto luogo prima dell’alba.

Oggi, lo ricordiamo, la capitale ucraina celebra il Kyiv Day, l’anniversario della sua fondazione ufficiale 1.541 anni fa. La giornata è tipicamente scandita da fiere di strada, concerti dal vivo e speciali mostre museali, i cui piani sono stati realizzati anche quest’anno, ma su scala ridotta in considerazione del conflitto in corso.

Nel distretto di Holosiivskyi, inoltre, a seguito dell’attacco notturno condotto sempre tramite droni, tre persone sarebbero rimaste ferite. Altri droni sono stati distrutti a Zhytomyr, in Ucraina occidentale, a Nikopol e nella regione orientale di Dnepropetrovsk.

Redazione

© Riproduzione riservata

Cristina Cucciniello