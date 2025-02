La Corte Suprema degli Stati Uniti ha accettato di esaminare un caso che potrebbe cambiare il modo in cui la FDA (Food and Drug Administration) controlla le sigarette elettroniche aromatizzate, molto popolari tra i giovani. Se la FDA dovesse soccombere, potrebbe perdere potere nel regolamentare questi prodotti, mettendo a rischio la salute pubblica. In definitiva, la Corte Suprema ha l’opportunità di decidere se limitare ulteriormente il potere delle agenzie federali o lasciare che continuino a regolamentare questioni cruciali come la salute pubblica.

Il caso, FDA vs. Wages e White Lion Investments, LLC, riguardante le politiche dell’agenzia nell’approvazione delle sigarette elettroniche, è stato approfondito in un articolo del NEJM. La FDA, dal 2016, ha il compito di autorizzare nuovi prodotti del tabacco solo se appropriati per la protezione della salute pubblica. Tuttavia, dopo un iniziale approccio permissivo sotto l’amministrazione Trump, la FDA ha successivamente negato 55.000 richieste di autorizzazione per prodotti aromatizzati alla frutta e caramelle, giudicati pericolosi per i giovani. Sette corti distrettuali hanno confermato le decisioni della FDA, ma il Quinto Circuito ha annullato i dinieghi, ritenendo che l’agenzia avesse modificato arbitrariamente i requisiti di approvazione.

Il tribunale ha criticato la FDA per aver richiesto milioni di pagine di documentazione ai produttori e poi aver cambiato posizione, rifiutando comunque le loro richieste. Questa sentenza ha rafforzato il potere del Quinto Circuito sulle decisioni dell’agenzia. Di fronte a questa sfida alla sua autorità, la FDA ha chiesto l’intervento della Corte Suprema, che ha accettato di esaminare il caso insieme a un altro simile, FDA vs. RJ Reynolds Vapor Co.. Una decisione sfavorevole potrebbe ostacolare la capacità dell’agenzia di modificare le proprie politiche in risposta a nuove evidenze scientifiche e limitare la sua supervisione sui prodotti del tabacco e farmaceutici.

Il caso si inserisce in un contesto più ampio di conflitto tra le agenzie federali e il potere giudiziario. La recente decisione della Corte Suprema di annullare il precedente Chevron, che dava ampio margine di interpretazione alle agenzie governative, ha già ridotto il loro potere decisionale. Inoltre, in casi come Ohio vs. EPA, la Corte ha invalidato regolamenti scientifici, interferendo con il ruolo degli esperti. Se la FDA perdesse la causa, il mercato potrebbe essere inondato di prodotti per sigarette elettroniche che l’agenzia aveva ritenuto dannosi per la salute pubblica. Questo potrebbe aggravare la dipendenza da nicotina tra i giovani e ridurre il controllo federale sulla commercializzazione di prodotti del tabacco.

© Riproduzione riservata

Alessio D'Amato