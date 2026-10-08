Per le edizioni Treccani torna un classico studio su Machiavelli, quello del grande storico Federico Chabod. Tuttora, trascorsi tanti decenni, il lavoro di Chabod sul Segretario fiorentino resta un punto di riferimento imprescindibile, a dispetto del moltiplicarsi delle varie tendenze critico-interpretative, degli approcci disciplinari e delle varie analisi dei testi machiavelliani.

Questa voce dell’Enciclopedia Italiana, compendio straordinariamente efficace della vita e dell’opera di Machiavelli, è illuminata da un’ampia introduzione di Alessandro Campi che la confronta infine con quella più breve dello stesso Chabod su Francesco Guicciardini, che chiude il volume. Il “Niccolò Machiavelli” del grande storico è uno studio da cui bisogna passare, anche per andare oltre. Perché nella storiografia esistono classici che sfidano il tempo, e l’autorevolezza di Federico Chabod è garanzia dell’attualità del suo “Machiavelli”.

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Mario Lavia