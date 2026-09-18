Le città non finiscono dove lo dicono le mappe. Milano meno di tutte: ogni mattina un milione di persone ne varca i confini senza accorgersene, e ogni sera li riattraversa portando con sé redditi, bisogni, aspettative che nessun bilancio comunale registra per intero. Eppure le ipotesi di leggi speciali sembrano ignorarlo, e concentrarsi sul solo capoluogo.

Il rischio è sottile e insieme enorme. Una legge pensata per liberare Milano dalla camicia stretta dei poteri ordinari potrebbe finire per riprodurre, su scala più ampia, lo stesso squilibrio che pretende di curare: un centro più forte, una corona di comuni che ne subisce le scelte, i prezzi, le esternalità. Il caro affitti che si sposta verso la cintura, i data center che atterrano dove la pianificazione non arriva, gli agenti di polizia locale contesi tra enti vicini raccontano già questa asimmetria, ben prima di qualsiasi riforma.

Quello che serve, piuttosto, è un’idea di governo che tenga separate due cose spesso confuse. L’identità dei territori, che nessun sindaco è disposto a sacrificare, e a ragione. E l’organizzazione dei servizi, che invece ha senso solo alla scala in cui i problemi si manifestano. Il recente convegno del Centro Studi Grande Milano lo ha mostrato attraverso le voci di numerosi primi cittadini di comuni che quotidianamente condividono prospettive, problema, risorse con Milano. La legittimità democratica della Città metropolitana, oggi guidata da un sindaco che la gran parte dei suoi cittadini non ha votato, è il banco di prova. Una legge speciale che la eludesse finirebbe per fare un passo talmente corto da diventare in breve un passo indietro.

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Sergio Scalpelli