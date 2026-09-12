Il dato più inosservato dell’estate veneta riguarda la quota. Nel bollettino di agosto Arpav registra la fusione dei ghiacciai e dei rock glaciers e il degrado del permafrost: nel sito di riferimento del Piz Boè, a 2.900 metri, alla fine del mese non risultava più terreno gelato. Gianni Marigo, che dirige la stazione Arpav di Arabba, invita alla precisione: sulla dolomia non si tratta di permafrost in senso stretto, ma del ghiaccio interstiziale che tiene insieme le fessurazioni della roccia. Quando quel collante viene meno aumentano i crolli e diventa più costoso tenere in piedi qualunque infrastruttura d’alta quota. Ad agosto lo zero termico non è mai sceso sotto i tremila metri; il giorno 5, a Punta Rocca, la stazione ha registrato dodici gradi.

Le Dolomiti arrivano a questo appuntamento sei mesi dopo i Giochi. Cortina ha ereditato uno Sliding Centre da oltre centoventi milioni di euro pubblici, destinato a diventare centro federale della Fisi secondo lo schema di accordo approvato dalla giunta comunale a febbraio, che impegna Comune, Regione e Province autonome per almeno vent’anni. A maggio la Procura regionale della Corte dei conti ha aperto un fascicolo per possibile danno erariale sui danni contestati all’impianto e sul contenzioso per la riconsegna, fra Comune, Fondazione Milano Cortina e Simico. La manutenzione ordinaria, dal 2027, è stimata attorno ai seicentomila euro l’anno. Il precedente si chiama Cesana Pariol: costo simile, cinque anni di attività, chiusura nel 2011 per spese di gestione insostenibili.

I due ordini di dati vanno letti insieme. Un impianto di scivolamento è una macchina di refrigerazione: consuma per produrre freddo in un ambiente che ne produce sempre meno. Lo stesso vale, su scala molto più grande, per l’innevamento programmato che sostiene la stagione sciistica bellunese. Non è un argomento contro la montagna che lavora, ma a favore della destagionalizzazione, che a Cortina si nomina da anni e si pratica meno di quanto si dica. La domanda che il ghiaccio mancante pone all’economia alpina non riguarda il singolo impianto: riguarda quanta parte del prodotto turistico invernale reggerà i prossimi vent’anni senza sussidio pubblico, e quale parte va riconvertita adesso. Sei mesi dopo la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona, è la vera eredità da amministrare.

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Mario Alberto Marchi