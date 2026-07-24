L’estate sta per raggiungere il suo periodo massimo di italiani in partenza per le vacanze stagionali, con agosto dietro l’angolo che si preannuncia come il solito mese intenso per la rete viaria. Secondo le stime, tra la fine di luglio e l’inizio di settembre le auto che transiteranno sulle autostrade in partenza o di ritorno dalla vacanze saranno 500 milioni, e per gestire questo flusso infernale in arrivo per questa stagione, Anas ha promosso il piano “Estate sicura 2026“, una strategia che coinvolge infrastrutture, personale qualificato e comunicazione istituzionale.

Tra bollini neri e cantieri

Viabilità Italia ha individuato due date precise nelle quali il traffico autostradale raggiungerà il suo apice: il 1° e l’8 agosto (due sabati), giorni in cui sarà previsto bollino nero. Non sono state segnalate (per il momento) delle zone in particolare dove sarà concentrato il maggior numero di veicoli, ma il consiglio resta quello di evitare di viaggiare in queste due date in tutta Italia. Il tutto sarà incentivato anche dalla presenza di cantieri attivi, con Anas che ne ha disposto la sospensione di 1.175 su 1.414, per un totale dell’83%. Sopraggiungono però delle eccezioni, come nel Lazio, dove su 22 cantieri segnalati cinque rimarranno aperti per ragioni tecniche o di urgenza. Per prevenire ulteriori rallentamenti, verranno impiegate circa 2.500 risorse a turnazione su tutto il territorio nazionale

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Riccardo Tombolini