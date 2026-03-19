Dalla riviera albanese, ai percorsi turistici indiani, dai paesaggi vulcanici in Guatemala, al mare cristallino della Corsica. Ecco che il Times, tra i migliori posti dove trascorrere l’estate imminente, cita anche due località del nostro Paese. La prima è il Cilento, che nella lista del giornale inglese è al terzo posto. A circa due ore dall’affollatissima Costiera Amalfitana, c’è la molto più tranquilla costa del Cilento, che oltre ad avere molte spiagge con bandiera blu, offre la possibilità di visitare Paestum, un’antica città greca con rovine e alcuni templi dorici ancora perfettamente intatti. Oltre a Paestum, si possono visitare altre città tipiche, come Castellabate e Acciaroli, perdendosi tra la loro storia e e tra la produzione di una delle mozzarelle di bufala migliori d’Italia.

Un po’ più sotto, al tredicesimo posto, il Times premia l‘Alto Adige. Se in inverno rimane un’ottima meta sciistica, secondo il giornale inglese non perde il suo fascino durante l’estate, così tanto che consiglia di perdersi nei percorsi di montagna, tra pini profumati e vigneti, fino ad arrivare al lago di Caldaro, il più caldo della provincia di Bolzano. Dal lago è possibile ammirare la località di Castelchiaro, meta ideale per poter fare, tra i paesaggi della regione, anche dei piacevoli picnic, con degustazioni di salumi e formaggi tipici del posto. Infine, è segnalata anche la presenza di numerose piste di mountain bike e di slittino, principalmente nella località di Merano.

Oltre alle due località italiane, il Times cita altre mete da tenere in considerazione per le prossime vacanze estive. In cima alla lista c’è Brac, in Croazia, che il giornale inglese consiglia se si vuole passare un’estate tranquilla all’insegna di spiagge meravigliose e paesaggi appaganti. Anche la Francia è premiata, con la Corsica e la Costa Azzurra considerate tra le mete mete migliori per potersi immergere tra le acque delle spiagge più belle del mondo e città d’arte. Tra le altre scelte europee, sono presenti anche località spagnole, portoghesi e inglesi, oltre alla Svizzera e alla Slovenia e all’intramontabile Mykonos, tappa di buona parte della gioventù europea. Le altre mete, sono sparse per il mondo: oltre all’Europa vengono premiate anche Asia e Africa, con l’India a fare da scudo per la prima, e il Marocco e il Kenya come baluardi della seconda. Presenti anche mete dell’America: per il nord Oregon, negli Stati Uniti, per il sud Isla Holbox, non molto lontano da Cancun. Insomma, se si ha il dubbio di dove passare l’estate, il Times ci indirizza verso i migliori posti nel mondo, anche se l’Italia rimane sempre la meta più bella.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini