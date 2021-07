Le spiagge del Lazio sono scelti dalle tartarughe marine per la nidificazione. Come riportato dalla pagina Facebook della Regione Lazio, all’alba di questa mattina, 3 giugno, una volontaria che era sulla spiaggia di Sabaudia, in località Bufalara, impegnata a effettuare il consueto monitoraggio delle coste alla ricerca delle tracce di tartaruga marina realizzato da TartaLazio, ha trovato segni evidenti di un tentativo di nidificazione. Subito sono scattati gli accertamenti degli esperti della rete che, insieme a personale del Parco nazionale del Circeo, hanno verificato la presenza di uova.

I volontari hanno messo in sicurezza il nido, che verrà controllato costantemente fino alla schiusa delle uova, che potrebbe avvenire dopo ferragosto.

Non è la prima volta che viene ritrovato un nido marina trovato sulle spiagge del Lazio in questa stagione: tre diversi nidi, infatti, sono stati ritrovati nelle ultime due settimana.

