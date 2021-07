L’incidente è avvenuto su via Polense, a Roma est. Un uomo e suo figlio di tre anni sono stati investiti da un’auto, una Ford Focus, sulla via che attraversa la zona di Corcolle ieri sera intorno alle 22.30. Il padre del bambino, un 33enne di origine romena, è morto sul colpo. Il figlio è stato trasportato urgentemente all’ospedale Bambin Gesù di Roma e versa in gravi condizioni. Il conducente dell’auto, un 40enne, si è fermato a prestare soccorso. Sono intervenute le pattuglie del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno immediatamente favorito i soccorsi e chiuso per i rilievi via Polense, tra via Ripatransone a e Via Fermignano. La dinamica sulla quale sta lavorando la Polizia locale è ancora tutta da accertare.

Riccardo Annibali

