Dopo le polemiche della scorsa settimana in seguito a un editoriale pubblicato sul quotidiano Libero sul caso La Russa jr, il giornalista Filippo Facci non dovrebbe iniziare la conduzione del programma televisivo in onda su Rai 2. La striscia “I Facci vostri” verrà cancellata dai vertici di viale Mazzini.

Ad annunciarlo è il Corriere della Sera in un articolo. Secondo il quotidiano di via Solferino, l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio annuncerà che la collaborazione con Facci non avrà seguito e il programma che da settembre avrebbe dovuto precedere Tg2 delle 13, con una striscia quotidiana di cinque minuti su un tema di attualità, verrà cancellato prima ancora di concretizzarsi in un contratto.

La conferma arriva poco dopo le 9 con una nota di viale Mazzini: la Rai non manderà in onda la striscia quotidiana di cinque minuti “I Facci vostri”, inizialmente annunciata per settembre. Lo ha deciso l’Amministratore delegato Roberto Sergio, informata la Presidente Marinella Soldi, d’intesa con il Direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini e, per i profili di sua competenza, il Direttore Generale Giampaolo Rossi. Lo spazio in palinsesto verrà naturalmente coperto dal prolungamento del programma del mattino di Rai 2 “I fatti vostri”. Il programma che sostituirà Cartabianca sarà comunicato nel Cda del 25 luglio.

Una decisione maturata dopo una settimana di polemiche per le frasi considerate irrispettose nei confronti della 22enne che ha denunciato le presunte violenze sessuali subite dal terzo figlio del presidente del Senato, seconda carica dello Stato.

“Una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa” il passaggio dell’editoriale di Facci che ha sollevato polemiche e spinto i vertici di viale Mazzani a rivedere la sua collaborazione e a bloccarla per il momento.

Il Corriere non esclude infatti che Facci potrebbe rientrare in palinsesto, magari più avanti, con un programma diverso, a tema, magari registrato.

Secondo quanto riferisce LaPresse, la decisione di cancellare il programma ‘Facci Vostri’ era stata già presa dai vertici Rai l’8 luglio, quando uscì l’articolo di Filippo Facci che ha dato vita a numerose polemiche e strumentalizzazioni. L’amministratore delegato Roberto Sergio, d’accordo con il direttore generale Giampaolo Rossi, ha deciso di ufficializzare la decisione solo oggi per far decantare le strumentalizzazioni nate dal caso Facci e dal suo articolo.

Redazione

Ciro Cuozzo