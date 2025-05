“La Repubblica dei bambini”. Richiama l’impegno costituzionale dell’Italia nel promuovere l’educazione e la crescita sociale dei bambini l’iniziativa con cui il “Mambo Beach Club” di Ischitella, la splendida località balneare di Castel Volturno in provincia di Caserta ma a due passi da Napoli, ha scelto di celebrare quest’anno la “Festa della Repubblica” del 2 Giugno.

Una data che al Mambo Beach coinciderà anche con la stabile apertura quotidiana del Mambo Land, il Parco giochi educativo progettato da quest’anno per rendere ‘family friendly’ una delle più belle porzioni di spiaggia del Litorale Domitio, uno dei tratti costieri più affascinanti d’Italia che con i suoi 50km, ricalcando in parte il percorso dell’antica via Domiziana, unisce Capo Miseno e la foce del Garigliano. Oltre 100 giorni di attività quotidiana (dal 2 giugno al 28 settembre) specificamente dedicata ai bambini all’interno di un Parco giochi affacciato sul mare e ‘custodito’ da animatori specializzati in servizi educativi. Tra scivoli, altalene e un mega playground per bambini dai 2 ai 13 anni ci saranno quotidiane attività ludico-motorie (con la rivisitazione delle principali attività sportive) e laboratori didattici (dalla pittura ai playrole di avviamento al teatro).

“Al Mambo Beach – racconta il patron Dionigi Catena – da anni siamo abituati ad accompagnare i servizi di balneazione con un’ampia e variegata offerta culturale che va dal cinema in spiaggia alle serate musicali. Un’offerta che quest’anno sarà finanche rafforzata ma che durante il giorno dalle 9.30 alle 18.30 (ed anche in qualche serata speciale) si accompagnerà ad un grande presidio ludico didattico dedicato ai bambini, progettato insieme con esperti e studiosi di pedagogia dell’infanzia per il ben-essere dei nostri piccoli ma anche per offrire ai genitori la possibilità di potersi riposare e rilassare”. E al Mambo Beach Club l’intesa genitoriale si può sperimentare anche sui campi da gioco. Dal beach soccer al beach volley c’è un’area sport di grandi dimensioni con campi quotidianamente curati nei quali possono sfidarsi gli adulti, i bambini o anche adulti e bambini insieme.

