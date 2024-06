La Russia di Vladimir Putin se la prende con i media occidentali. In risposta alle sanzioni dell’Unione europea nei confronti dei russi Ria Novosti, Izvestia e Rossiyskaya Gazeta, il Cremlino ha puntato il mirino anche su alcuni siti italiani: Rai, La7, La Repubblica e La Stampa. Ad annunciarlo è il ministero degli Esteri. Delle sanzioni a tutti gli effetti contro i media italiani, i cui siti sono quindi stati bloccati sul proprio territorio.

Tutti i media occidentali e italiani sanzionati dalla Russia

Il Cremlino ha messo nella lista nera 81 media di 25 Paesi Ue, tra cui Agence Europe, Politico ed Euobserver. In Francia sono stati bloccati 9 siti: LCI, Le Monde, La Croix, Liberation e Afp. In Germania sono stai coinvolti Der Spiegel, Die Zeit e Frankfurter Allgemeine Zeitung, in Spagna El Mundo, El Paìs, l’agenzia Efe e la radio tv Rtve. In Ungheria solo uno: il sito 444.hu.

