“A chiunque trovi questo messaggio. Abbiamo bisogno del tuo aiuto per rintracciare un uomo fantastico con una storia fantastica” inizia così il lungo messaggio pubblicato sulla pagina ufficiale di Heinz nota, società agroalimentare statunitense famosa per i tubetti di Ketchup e Maionese, che chiede aiuto agli utenti di Instagram. Vuole rintracciare Elvis Francois, marinaio sopravvissuto quasi un mese su una barca alla deriva mangiando solo Ketchup e spezie. Il Ketchup prodotto da Heinz.

“Vogliamo festeggiare il suo ritorno a casa sano e salvo e aiutarlo a comprare una nuova barca… ma non riusciamo a trovarlo – scrivono da Heinz – Allora mettiamo questo messaggio alla deriva del mare di internet: aiutateci a rintracciarlo”. E pare proprio che lo abbiano trovato il marinaio coraggioso. Iniziò tutto a dicembre, quando Elvis si trovava a bordo per fare dei lavori di riparazione sulla sua imbarcazione nell’isola di St. Martin, nelle Antille olandesi. L’uomo non si è reso conto che le correnti lo stavano spingendo al largo. All’improvviso si è trovato lontano dall’isola su uno scafo non governabile. Dopo lo sconforto iniziale, Elvis ha chiamato gli amici per cercare aiuto. Da terra hanno provato a contattarlo, ma il segnale non c’era più. Elvis era disperso in mare. E c’è rimasto per ben 24 giorni.

“Non c’era altro da fare che sedersi e aspettare”, ha raccontato l’uomo dopo quasi un mese passato in balia delle onde, quasi sempre sveglio a togliere l’acqua dallo scafo per evitare di affondare. La speranza si è concretizzata quando un aereo lo ha avvistato grazie alle segnalazioni fatte con uno specchietto. Elvis è riuscito a farsi notare in mezzo al mare anche grazie alla parola “help” scarabocchiata sulla barca. L’imbarcazione di Elvis finì a 120 miglia nautiche a nord-ovest della penisola di Guajira, in Colombia, dove transitava una portacontainer che lo ha tratto in salvo facendolo sbarcare nel porto di Cartagena. La Marina colombiana gli prestò assistenza medica. Il sopravvissuto è stato trovato in buone condizioni nonostante avesse perso molto peso: ketchup, aglio in polvere e cubetti di dado lo hanno tenuto in vita. “È stato difficile” raccontò lui subito dopo il salvataggio. Poi la geniale trovata di marketing di Heinz: gli regaliamo una barca nuova! Magari Elvis non avrà voglia di mangiare Ketchup per un bel po’, ma di sicuro una nuova barca sarà un regalo gradito.

