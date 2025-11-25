Gli israeliani in tregua guardano all’Ucraina. Preoccupati, indignati, perfino. Ma necessariamente prudenti. La guerra in Ucraina, il piano negoziale promosso da Donald Trump e accolto con favore da Vladimir Putin, e la prospettiva di una “pace imperfetta” stanno riaccendendo un dibattito complesso dentro Israele. A prendervi parte, la stampa nazionale, la politica e l’opinione pubblica. Israele è in una posizione unica: profondamente radicato nel campo democratico occidentale, legato agli Stati Uniti da un rapporto strategico senza equivalenti, ma costretto al tempo stesso a mantenere un equilibrio con la Russia, attore ancora influente nell’area siriana e interlocutore obbligato nella gestione delle minacce iraniane oltre il Golan.

La stampa israeliana, negli ultimi giorni, offre un quadro nitido di questa tensione. Da Haaretz a The Times of Israel, da Israel Hayom a Maariv, il tratto comune è chiaro: Kyiv merita sostegno. Lo merita per ragioni morali – il Paese è stato aggredito, come fu aggredita Israele il 7 ottobre – ma anche per ragioni politiche, perché una vittoria russa o un accordo punitivo creerebbero un precedente destabilizzante in un mondo già attraversato da revisionismi territoriali. Nei giorni scorsi The Times of Israel ha riportato una frase che sintetizza bene il sentire israeliano: «La guerra della Russia contro l’Ucraina è una minaccia esistenziale per l’Europa. Tutti vogliamo che finisca. Ma come finisce conta».

Al tempo stesso, i media israeliani sottolineano ciò che distingue Israele dagli altri alleati occidentali. Haaretz lo ripete da mesi: la Russia resta decisiva in Siria e gestisce il delicato meccanismo di deconfliction che permette allo Stato ebraico di colpire obiettivi iraniani senza provocare escalation. Per Israele, rompere frontalmente con il Cremlino significherebbe compromettere la sicurezza del fronte nord, esponendo il Paese alle manovre di Teheran e Hezbollah. È per questo che gli aiuti a Kyiv, pur non essendo mai venuti meno, non hanno incluso sistemi d’arma strategici come l’Iron Dome.

Se la realpolitik impone cautela al governo, il cuore della popolazione è invece con Kyiv. La maggioranza degli israeliani considera la Russia l’aggressore e l’Ucraina la vittima, e non mancano le manifestazioni di solidarietà. Ci sono ragioni storiche – milioni di persone provenienti dall’ex URSS, molti dei quali ucraini – e ragioni identitarie: Israele comprende bene cosa significhi difendere la propria sovranità sotto minaccia. Nei social, nei talk show e nelle interviste, il sostegno emotivo a Kyiv è molto evidente. E non di rado la stampa ricorda il parallelo implicito tra la resistenza ucraina e la resilienza israeliana. In questo quadro la linea israeliana si definisce con sempre maggiore chiarezza: sostegno politico e morale a Kyiv, nessuna rottura frontale con Mosca, attenzione quasi ossessiva alla postura americana. È la realpolitik di Tel Aviv, tradotta in scelte concrete.

Benjamin Netanyahu incarna perfettamente questo equilibrio: condanna l’aggressione russa, evita però sanzioni pesanti contro il Cremlino e frena da sempre su forniture militari decisive all’Ucraina per non compromettere la libertà d’azione israeliana nei cieli siriani, dove la Russia resta il controllore di fatto dello spazio aereo e del margine di manovra contro l’Iran e Hezbollah. In questo contesto la Corte penale internazionale, non riconosciuta da Israele, è stata messa in condizione di serio disagio dalla campagna antisraeliana portata avanti in Europa: il fronte pro-Hamas ha raggiunto i suoi obiettivi, riuscendo a collocare Israele sullo stesso piano di Putin in quanto a condanne e a incrinare la percezione di un occidente compatto. La frattura del campo occidentale è stata pensata, voluta e perpetrata con metodo. Così, mentre l’opinione pubblica israeliana simpatizza apertamente per Kyiv e guarda con inquietudine a un piano di pace che somiglia a una resa, la leadership politica continua a muoversi su un crinale strettissimo: tenere la barra saldamente allineata a Washington – anche quando la regia è quella di Donald Trump, l’alleato che più di tutti ha segnato la diplomazia israeliana negli ultimi anni – senza provocare una reazione russa che potrebbe ridisegnare, a svantaggio di Israele, gli equilibri già fragilissimi del fronte nord.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

