La via italiana al Trumpismo: se ne parla a L’Ora del Riformista in diretta dalle 15. Nel dibattito, moderato da Aldo Torchiaro, interverranno i giornalisti del Riformista Pasquale Ferraro e Paolo Guzzanti, Graziella Giangiulio, esperta di geopolitica in particolare di Russia e Ucraina, condirettore dell’agenzia Agc, Claudio Signorile, ex vicesegretario del Ps, Francesco Talò, ex consigliere scelto dalla Presidente del consiglio, Giorgia Meloni, e il direttore Claudio Velardi.

Segui la diretta a partire dalle 15:

