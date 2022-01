Due giovani volati via troppo in fretta e a poche ore di distanza. Due storie diverse. Due lutti che hanno fermato per qualche ora il quartiere napoletano di Pianura dove sabato mattina, 29 gennaio, si sono svolti in successione i due funerali. Fabio De Vita e Raffaele Vanacore. 36 e 38 anni. Due destini tragici. Erano almeno in 500 tra l’interno e l’esterno della chiesa San Giorgio per salutare per l’ultima volta, a distanza di 60 minuti, i due ragazzi partenopei.

Fabio De Vita è deceduto in seguito a un grave incidente stradale. Era sulla sua moto il 16 gennaio scorso quando in via Padula, all’altezza di un bar dove da poco aveva salutato alcuni amici, perde il controllo dopo pochi metri e rovina violentemente al suolo. Fabio batte la testa ed entra in coma. Dopo dieci giorni a lottare tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cardarelli, il suo cuore smette di battere nelle prime ore di martedì 25 gennaio.

Sarà ora l’autopsia, disposta dal magistrato di turno della procura di Napoli ed effettuata nei giorni scorsi, a far luce sulle cause che hanno provocato la sua morte. I familiari sostengono che si sia trattato di un malore che l’ha poi portato a perdere il controllo del mezzo e a cadere a terra senza il minimo tentativo di provare a proteggersi con le mani. Fabio purtroppo non indossava il casco. Era molto conosciuto nel quartiere che in questi giorni si è stretto intorno al dolore della compagna Carmela e dei suoi familiari.

Dolore e sgomento anche per la tragica scomparsa di Raffaele Vanacore, 38 anni. Giovane e brillante imprenditore, era tornato a vivere nella sua città meno di un anno fa dopo un periodo trascorso a Modena dove insieme ad altri soci aveva aperto una pizzeria, la Smorfia. Ed è proprio a Modena, dove era tornato la scorsa settimana per salutare amici e per questioni di lavoro, che il suo cuore ha smesso di battere in seguito a un malore. Era il 24 gennaio scorso e dopo aver pranzato in un trattoria locale, Raffaele torna a casa di amici per riposare qualche.

E’ morto nel sonno tra l’incredulità degli amici che quando si sono avvicinati per svegliarlo si sono resi conto della tragedia appena accaduta. Inutili i soccorsi del 118 allertato poco dopo e le manovre tentate dagli stessi amici. Sarà ora l’autopsia, effettuata nei giorni scorsi a Modena, a far luce su tutto.

Generoso e sempre disponibile, Raffaele è stato salutato per l’ultima volta sabato mattina in una chiesa San Giorgio gremita di amici, stretti intorno al dolore dei genitori, della sorella e degli altri familiari. “Oggi hai riunito tutti, proprio come volevi… che mega aperitivo avremmo fatto, in questa giornata di sole…”. scrive un’amica sui social. Numerosi, così come per Fabio, i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti.

Giovanni Pisano Napoletano doc (ma con origini australiane e sannnite), sono un aspirante giornalista: mi occupo principalmente di cronaca, sport e salute.

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano