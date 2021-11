Travolto da un pirata della strada mentre attraversava sulle strisce pedonali, Adrian è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. E’ caccia all’automobilista che ha causato la morte del giovane 27enne in seguito a un incidente avvenuto lunedì 29 novembre in via Miano a Napoli, all’altezza della Porta Piccola del Bosco di Capodimonte. Il conducente della vettura, dopo il drammatico impatto, non si è fermato per prestare soccorso, allontanandosi a velocità sostenuta.

Adrian Olmo è deceduto al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli dopo essere stato soccorso da altre persone che si trovavano nella zona. Sulla vicenda sono in corso le indagini della sezione infortunistica stradale della polizia municipale di Napoli, guidata dal capitano Antonio Muriano. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona nel tentativo di identificare e ricostruire il percorso dell’auto. Indagini serrate quelle dei caschi bianchi che potrebbero arrivare a una conclusione già nelle prossime ore. Non è escluso che la persona alla guida dell’auto possa costituirsi dopo aver appreso dai media quanto accaduto.

La vittima, nata in Romania, era stata adottata da una famiglia che abita nella zona. Adrian stava rincasando quanto è stato travolto dall’auto intorno alle 9 di sera. Dolore e sgomento nella zona compresa tra Capodimonte, Miano e i Colli Aminei. I residenti chiedono da tempo l’installazione di dissuasori di velocità, soprattutto nella zona del Bosco.

Altri lamentano l’invisibilità delle strisce pedonali, “che da diverso tempo non vengono ricalcate”. Così come “il rettilineo che va dall’ingresso del bosco di Capodimonte verso Miano sembra il circuito di Le Mans… con scooter, soprattutto, che sfrecciato ad alte velocità senza considerare alcun ostacolo, ovvero sia auto che ignari pedoni che tentano di attraversare sulle strisce incolore, come è successo a questo povero ragazzo”.

Redazione

Ciro Cuozzo