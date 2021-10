In un video pubblicato sui social, il trrapper MamboLosco ha dichiarato di aver subito un furto nel suo appartamento nella notte tra il 16 e il 17 ottobre. Vicentino di origine americana, MamboLosco ha condiviso via Instagram le immagini della casa sottosopra dopo il furto.

Il trapper amareggiato per la vicenda ha riferito ai suoi fan di aver perso tutte le collane, l’oro e gli anelli oltre a diversi capi d’abbigliamento firmati. Per evidentemente irritato dalla vicenda, MamboLosco ha cercato tuttavia di mostrarsi “positivo” manifestando al suo pubblico l’intenzione di riacquistare tutto – “Mi comprerò collane più grandi e vestiti più freschi” – ha dichiarato.

“Stanotte mi sono entrati i ladri in casa. Per fortuna non ero in casa, altrimenti oggi Mambolosco sarebbe al telegiornale. Mi hanno rubato un bel po’ di roba, è tutto oggi che metto a posto. Mi hanno preso tutto l’oro, non ho più anelli, non ho più nulla, il Rolex fortunatamente no, lo avevo con me. Ma la volete sapere una cosa? Alla fine della fiera le collane me le ricomprerò più grandi, i vestiti me li ricomprerò più fighi, e più freschi”- questo lo sfogo del trapper sulla sua pagina Instagram, seguita da oltre 473mila followers.

E per concludere, MamboLosco si è rivolto direttamente ai ladri: “che vi devo dire mi avete fatto, ok, bravi”.

Giulio Pinco Caracciolo