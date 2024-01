LA POLIZIA DI STATO ARRESTA IN FLAGRANZA DI REATO UN RAPINATORE MENTRE TENTA D’IMPOSSESSARSI DI UN CARICO DI TABACCHI DEL MONOPOLIO.

Nella giornata di mercoledì, gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale di Napoli hanno arrestato in Via Argine a Ponticelli, all’ingresso del Centro Commerciale Neapolis, un pregiudicato 47enne del quartiere Barra.

In particolare, i poliziotti, a seguito di un incremento di rapine ai danni di autotrasportatori di sigarette, avevano predisposto dei servizi dedicati e, durante uno di questi, hanno notato l’uomo che, a bordo di uno scooter e con un’arma in mano, ha avvicinato una persona per sottrarle una scatola di cartone contenente 40 stecche di sigarette.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno dapprima disarmato e successivamente bloccato l’indagato traendolo in arresto per tentata rapina aggravata. Il 47enne è stato arrestato e associato presso la Casa Circondariale di Poggioreale a disposizione dell’autorità giudiziaria.

