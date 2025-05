“Sarebbe stupido non accettare questo regalo”. Il commento di Trump al prossimo omaggio made in Qatar dice tutto. Il dono però probabilmente quanto più costoso gli sia stato mai comprato finora, trattandosi di un Boeing 747-8i, pronto ad essere immatricolato come l’aereo più grande, ricco ed esclusivo al mondo, con un valore di 400 milioni di dollari. Un pensiero che arriverebbe direttamente dalla famiglia reale del Qatar, pronta a mettere la firma sul prossimo Air Force One. Una risorsa per i viaggi internazionali che permetterà al Presidente americano di muoversi fino a fine mandato per poi spostarsi nella sua flotta personale, entrando nella Trump Presidential Library Foundation. Un regalo da iniziare ad utilizzare il primo possibile visto che i progetti per il prossimo aereo presidenziale hanno recentemente subito un notevole ritardo, rischiando lo slittamento oltre il 2028.

Gli interni di lusso

L’allestimento del jet è stato già affidato a L3Harris, il sesto maggior contractor del Pentagono. Due piani abitabili, con due stanze da bagno complete di ogni comodità e nove umili toilette. C’è un’ampia camera da letto, una camera più piccola per gli ospiti, cinque lounge. Ma anche cinque cucine, alcuni uffici privati (uno presidenziale) e tutti i comfort immaginabili (si contano 40 televisori connessioni a internet veloce e un sistema di comunicazione satellitare).

Le caratteristiche

Ciò che sorprende è l’esiguo numero di passeggeri che può trasportare. A bordo potranno essere al massimo 90, con 14 posti aggiuntivi riservati ai membri dell’equipaggio. Completo e pesante, ma anche potente e veloce. Il 747-8 è lungo 76 metri ha quattro motori e raggiugne il picco di 1.045 km/h, con una capacità al pieno del suo serbatoio di 14.300 km. I lavori però non sono ancora terminati, saranno necessari adeguamenti alle misure anti-terrorismo e anti-attacco, ed è probabile che se ne occuperà una compagnia privata di security che ha sede proprio in Texas.

L’aereo è già in America

C’è chi si è già divertito a seguire mezzo su FlightRadar 24, scoprendo che l’aereo è arrivato in Texas già il 3 aprile dopo essere partito da Doha il 30 marzo con sosta obbligata a Parigi e in Maine. Da cinque settimane si trova in un hangar nell’aeroporto internazionale di San Antonio, in attesa del primo volo ufficiale, a breve potrebbe diventare il nuovo Trump Force One.

Luca Frasacco