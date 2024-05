Gli organizzatori dell’Oktoberfest hanno scelto la soluzione più drastica per non correre rischi. “L’amour toujours“, storica canzone del dj italiano Gigi D’Agostino, non sarà suonata durante la festa della birra di Monaco di Baviera quest’anno per il rischio che venga usata come base per slogan neonazisti. Ad annunciarlo è stato il patron dell’Oktoberfest Clemens Baumgärtner che ne ha spiegato i motivi.

Perché l’Oktoberfest ha vietato “L’amour toujours”, la canzone di Gigi D’Agostino

La scelta dell’organizzatore è arrivata dopo pochi giorni da uno scandalo che ha interessato la Germania. A Pentecoste, sull’isola di Sylt, un gruppo di giovani ha cominciato a cantare sulle note del brano di Gigi D’Agostino, “La Germania ai tedeschi, fuori gli stranieri”, mimando anche un saluto nazista e facendo il segno dei baffi di Hitler con una mano. Un video che ha fatto discutere molto nel paese, diventando virale. La magistratura ha aperto un’inchiesta per incitazione all’odio contro cinque individui. Secondo il quotidiano Bild, le persone coinvolte sono state identificate e ne sono state pubblicate le generalità. Alcuni di essi, collaboratrici di influencer, influencer stessi e dipendenti, sono stati licenziati in tronco dalle loro aziende.

E negli ultimi giorni si sono susseguite situazioni simili. Per evitare che ciò avvenga anche all’Oktoberfest, la decisione di vietare di riprodurre la canzone. La Germania sta correndo ai ripari anche nelle altre kermesse previste nei prossimi mesi, anche per esempio gli Europei di calcio che si svolgeranno dal prossimo giugno.

Oktoberfest, no alla canzone di Gigi D’Agostino

“Vogliamo vietarla e io la vieterò,” ha dichiarato Baumgaertner, perché “all’Oktoberfest non c’è spazio per tutta questa stronzata di destra“. A riportarlo è l’agenzia Dpa. Secondo l’organizzatore il problema è che la canzone pur non essendo neonazista ha acquisito una “chiara connotazione di estrema destra” e “l’Oktoberfest è apolitico”. I tedeschi vogliono smorzare sul nascere il caso.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani