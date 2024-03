A Lampedusa sono sbarcati nelle ultime ore 620 migranti. Le centinaia di persone sono arrivate su 13 imbarcazioni, soccorse dalle motovedette della Capitaneria, della Guardia di Finanza e dell’assetto Frontex. Gli sbarchi dei migranti sono avvenuti durante la notte, dopo mezzanotte. Uno dei barchini è affondato e ha reso necessario l’intervento di una nave ong per salvare i naufraghi.

Lampedusa, gli sbarchi dei migranti

Nella giornata di ieri, invece, sempre a Lampedusa, sono avvenuti altri 11 sbarchi, con 408 migranti giunti sull’isola italiana. Questa mattina nell’hotspot di contrada Imbriacola ci sono ben 1087 migranti. E in realtà già ieri, su disposizione della prefettura di Agrigento, in 380 sono stati imbarcati sul traghetto di linea a Porto Empedocle, per alleggerire la pressione sull’hotspot dell’isola.

Lampedusa, salvati 44 naufraghi

Sempre nella notte, però, è avvenuto un naufragio al largo di Lampedusa. Un barchino è colato a picco, gettando nell’acqua 44 migranti, fra cui 11 donne e 3 minori. Sono stati salvati da una nave Ong “Mare Go” e poi trasportati su una motovedetta della guardia costiera. Ma secondo quanto riferito dai migranti, una bambina di 15 mesi sarebbe dispersa con la madre che non sarebbe riuscita a tenere a sé la bimba. Le ricerche sono in corso.

La nave è partita da Sfax in Tunisia, ma all’improvviso ha iniziato a imbarcare acqua velocemente, tanto da affondare. I naufraghi – provenienti da Burkina Faso, Guinea, Mali e Senegal – sono riusciti a rimanere aggrappati alle camere d’aria per circa 10 minuti, prima di essere issati a bordo dalla Ong. Le 44 persone salvate fanno parte delle 620 totali sbarcate nella notte.

