Dramma a Lanciano, in provincia di Chieti, dove questa mattina un’auto ha travolto diversi pedoni prima di schiantarsi contro un altro veicolo. Due persone sono state scaraventate in aria con violenza, per poi ricadere pesantemente sull’asfalto, il bilancio è grave: una vittima e diversi feriti. A perdere la vita è stato Gabriele M., 81 anni, ex carabiniere, deceduto sul colpo.

Lanciano, malore alla guida per il conducente

Il conducente della vettura, un uomo di 80 anni – ferito con un trauma cranico – sarebbe stato colto da un malore mentre era alla guida, perdendo il controllo del mezzo proprio mentre la folla stava defluendo dalla manifestazione. Tra i feriti anche una donna di 68 anni, che ha riportato un trauma cranico e del rachide, immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale di Lanciano, oltre ad altri passanti coinvolti in modo meno serio, tra cui un ex assessore comunale, accompagnato al Pronto soccorso del “Renzetti”.

Lanciano, la tragedia durante il corteo del 25 aprile

La tragedia si è consumata lungo via del Torrione, al termine delle celebrazioni per il 25 Aprile, davanti agli occhi attoniti di turisti e pellegrini diretti al Miracolo Eucaristico. “Un boato impressionante, un rumore fortissimo” raccontano i presenti ancora sotto shock. “L’auto è piombata sulla gente come un proiettile. Poteva finire in una carneficina”.

