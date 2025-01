È il 228° anniversario del tricolore. Tra i politici la retorica si è sprecata: identità nazionale, drappo storico, spirito italico. Idolatrano il tricolore e intanto cresce l’autonomia regionale, il baratro economico nord/sud, le sanità differenziate.

La maggior parte di gas, acciaio, auto arrivano da fuori confine. Le bandiere sono prodotte in Cina e si acquistano su Amazon. Ma non è che a furia di tricolore e solide identità, il sovranismo sta diventando piccolo come San Marino?

© Riproduzione riservata

Alessandro Agostinelli