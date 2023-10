Vladimir Putin in arresto cardiaco. La notizia era circolata ieri su alcuni siti di informazione, dopo essere stata rilanciata dal Daily Express, celebre tabloid britannico. Ma l’indiscrezione si basava su una fonte particolare: il canale Telegram General Svr, un account dietro al quale ci sarebbe un “funzionario russo oggi dissidente” ma che nella realtà rilancia spesso notizie e ricostruzioni satiriche.

Il post originale

Tutto è partito da lì, da un post sul canale Telegram di General Svr in cui raccontava anche alcuni retroscena del presunto malore del presidente russo. “Domenica verso le 21:05 ora di Mosca, i membri del servizio di sicurezza del presidente, che erano in servizio nella residenza, hanno sentito alcuni rumori di una caduta provenire dalla camera. Due agenti di sicurezza sono entrati immediatamente e hanno visto Putin disteso sul pavimento accanto al letto e con un tavolo con cibo e bevande rovesciato. Probabilmente, quando il presidente è caduto, ha colpito il tavolo e i piatti e li ha fatti cadere a terra, provocando il rumore. Putin si contorceva mentre giaceva sul pavimento, con gli occhi sbarrati”.

“Sono stati immediatamente chiamati i medici in servizio presso la residenza e dislocati in una delle stanze adiacenti che hanno eseguito la rianimazione, avendo accertato che il presidente era in arresto cardiaco. Gli aiuti sono stati forniti in tempo, il cuore è ripartito e Putin ha ripreso conoscenza. Il Presidente è stato trasferito in una stanza appositamente attrezzata della sua residenza, dove erano già state installate le attrezzature mediche necessarie per la rianimazione, praticamente un reparto di terapia intensiva dotato delle più moderne tecnologie. Le condizioni del presidente si sono stabilizzate ed è sotto costante controllo medico”, conclude il post.

La smentita di Mosca

Non è passato molto tempo dalla sua circolazione, che il Cremlino ha prontamente smentito la notizia. Lo ha fatto pubblicando le immagini di Putin durante alcuni incontri quotidiani, tra cui una telefonata tra il presidente russo e il suo omologo brasiliano Luis Ignacio Lula da Silva. Un modo per evidenziare la buona salute di Putin, su cui già in passato si è parlato ventilando ipotesi di malattie varie.

Oggi, invece, è stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ad allontanare l’ipotesi del malore, parlando di “bufala assurda”.

L’affondo di General Svr

Come se non bastasse, oggi lo stesso profilo ha insistito, sostenendo come le recenti immagini di Putin siano frutto della presenza di alcuni sosia del presidente russo. Il vero Putin – sempre secondo General Svr – sarebbe in condizioni serie ancora ricoverato, tanto che i membri della cerchia ristretta del presidente starebbero decidendo il da farsi riguardo alla sorte dei sosia in caso di possibile decesso.

Scenari lanciati dal profilo Telegram su cui ovviamente non ci sono né certezze né prove.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani