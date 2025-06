Il calcio come veicolo concreto di solidarietà, di inclusione e di speranza. È con questo spirito che lo scorso 30 maggio, presso il carcere diè andata in scena la partita tra la Sezione di Roma dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati e una rappresentativa di detenuti dell’istituto penitenziario.

L’iniziativa si è svolta nell’ambito del progetto “Gioco di squadra”, nato dall’attività dell’Osservatorio Nazionale sulle Carceri (ONAC) dell’AIGA patrocinato dalla S.S. Lazio. La partita disputata a Rebibbia rientra in una serie di gare in diversi istituti penitenziari della regione, come voluto da Elisabetta Cucciniello, referente dell’ONAC del Lazio, e da Fabiola Rossi, coordinatrice regionale di AIGA Lazio. Fine ultimo è quello di sottolineare la funzione rieducativa della pena attraverso la promozione del valore dello sport come potente veicolo di dialogo, di reinserimento, di rispetto delle regole. In questo contesto, lo sport, come sottolineato dallo stesso ministro della Giustizia Nordio, “ricopre un ruolo essenziale ai fini della rieducazione” e può offrire ai detenuti l’opportunità di vivere un momento di normalità e di relazione con l’esterno.

A rappresentare la Sezione di Roma di AIGA erano presenti il presidente Giulia Guagliardi, la referente ONAC regionale, Elisabetta Cucciniello, il segretario Giulia Tomassini, il tesoriere Anna Napoli, il consigliere Marta Cavallo. In campo, per la squadra degli avvocati, sono scesi: Giuseppe Murone, Marco Gabriele, Andrea Fatiga, Damiano Francesco Pujia, Ettore Colelli Riano, Filippo Napoli, Francesco Comandini, Gianmarco Lettieri, Giuseppe Azzaro, Mario Ceravolo, Mattia Ceravolo e Simone Savino. A sottolineare il senso più profondo della giornata, le parole del capitano della squadra dei detenuti: “Giocare con persone che vengono dall’esterno è come aprire una finestra a metà”.