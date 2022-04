Ha sparato 33 volte ferendo 29 persone, alcune in modo grave ma, per fortuna, non in pericolo di vita. La polizia di New York è a caccia del 62enne afroamericano “Frank James“. In un tweet l’uomo viene descritto come una “persona di interesse” (e non presunto autore dell’attacco) in merito all’attentato avvenuto nella stazione della metro di Brooklyn. L’uomo ha indirizzi in Wisconsin e a Philadelphia e vengono offerti 50mila dollari per informazioni che aiutino le indagini.

L’America è ancora sconvolta da quanto accaduto alle 8.24 del 12 aprile e lo è ancora di più perché il protagonista della folle azione è in fuga. “Non molleremo fino a quando non troveremo il responsabile“, ha tuonato Joe Biden. Il sindaco di New York, Eric Adams, ha ammesso un “malfunzionamento” del sistema delle telecamere della stazione della metropolitana dove è avvenuta la sparatoria con la polizia che sta vagliando i video girati dai cittadini.

L’afroamericano ricercato dalla polizia è il titolare della carta di credito usata per affittare il furgoncino legato all’attacco e trovato a pochi isolati dalla stazione di Sunset Park, a Brooklyn. Su James si sa al momento ben poco: ha affittato il mezzo a Philadelphia. Le ricerche preliminari sulla sua presenza sui social hanno rivelato video “preoccupanti” in cui parlava del problema dei senzatetto, di New York e del suo sindaco Eric Adams.

L’uomo è entrato in azione all’interno di un vagone del convoglio. Indossava la stessa divisa dei dipendenti della metro e anche una maschera anti-gas. Ha estratto dallo zaino una bomboletta fumogena creando confusione e nebbia, prima di iniziare a sparare. Almeno 33 colpi sono stati esplosi poi la pistola, una Glock 9 millimetri, si è inceppata e questo avrebbe evitato il peggio. Poi la fuga. Alla fermata oltre alla pistola usata, è stata trovata una borsa con le chiave del furgoncino affittato, munizioni, un’accetta, fuochi d’artificio e un contenitore con della benzina.

