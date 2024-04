Migliaia di persone sono state evacuate in Indonesia per la minaccia causata dall’eruzione del vulcano Ruang, nel nord dell’arcipelago. Ed è allarme per il rischio di tsunami se i detriti del vulcano cadessero in mare.

Le autorità hanno annunciato l’evacuazione di 11.000 persone nell’area vicina , che comprende l’isola di Tagulandang, dove vivono circa 20.000 persone.

Cinque eruzioni in tre giorni: situazione preoccupante

Da martedì il vulcano Ruang ha subito cinque eruzioni creando nel cielo una nube di cenere alta più di un chilometro, costringendo il Ministero dei Trasporti a chiudere l’aeroporto internazionale di Manado situato a più di cento chilometri di distanza.

Il cratere del vulcano si è infiammato e ha eruttato lava nella notte tra mercoledì e giovedì, spingendo le autorità ad aumentare il livello di allerta al massimo su una scala di quattro. Il vulcano, situato su una piccola isola nella provincia settentrionale di Celebes, in una zona isolata dell’arcipelago, rilasciava ancora giovedì mattina una colonna di fumo.

Il video dell’eruzione nella notte: fuoco e fulmini

Quella che si vede nel video è una rara eruzione pliniana del vulcano Ruang il 17 aprile 2024, che ha generato una fontana di lava alta 2 chilometri o 6.600 piedi. Questa eruzione pliniana è durata tra le 20:05 e le 22:15 ora locale, inviando grandi volumi di cenere, tefra, pomice e gas ad un’altezza di 21 chilometri o 69.000 piedi. Le eruzioni pliniane sono così chiamate perché assomigliano al pino cembro (specie Pinus pinea) descritto da Plinio il Vecchio.

Alcuni residenti hanno tentato di fuggire in preda al panico

“La notte scorsa, le persone sono state evacuate da sole, in disordine, a causa dell’eruzione del vulcano e delle piccole pietre cadute”, ha detto Jandry Paendong, un funzionario dell’agenzia, in un comunicato stampa. Una squadra di una ventina di persone sta evacuando a bordo di gommoni gli abitanti che vivono lungo la costa di fronte al vulcano. I residenti sono stati invitati a non allontanarsi più di sei chilometri dal vulcano.

Più di 800 persone erano già state trasferite da Ruang alla vicina isola di Tagulandang dopo la prima eruzione di martedì sera, prima che si verificassero altre quattro eruzioni mercoledì. Ma le autorità ora temono per il possibile rischio di uno tsunami.”I residenti dell’isola di Tagulandang, soprattutto quelli che risiedono vicino alla spiaggia, dovrebbero stare in allerta per il rischio di proiezioni di rocce incandescenti, nuvole di fuoco e tsunami causati dal crollo della massa del vulcano nel mare”, ha spiegato Hendra Gunawan, direttore dell’Indonesia agenzia di vulcanologia.