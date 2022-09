Quelli che si preoccupano, e che non devono preoccuparsi, perché non esiste un rischio fascismo, o per nessun’altra deriva, come fanno? Come faranno, dopo aver ascoltato il responsabile cultura di Fratelli d’Italia, partito dato in vetta a tutte le ultime proiezioni di voto e a guida del centrodestra, il deputato Federico Mollicone, candidato alla Camera in un collegio plurinominale del Lazio. “Fermo restando che in Italia le coppie omossessuali non sono legali, non sono ammesse”, ha detto il parlamentare. A due giorni dal voto, a quasi una anno dall’esultanza da stadio per la bocciatura del ddl Zan.

Ha detto così Mollicone, proprio così in un’intervista a San Marino Tv il responsabile cultura – e menomale che è il responsabile cultura. Si parlava del caso di Peppa Pig, nel colloquio. Era stato proprio Mollicone – ex Alleanza Nazionale, Popolo della Libertà, fondatore di Fdi – a chiedere alla Rai di non pubblicare, diffondere in alcun modo, in tv o in streaming, l’episodio del cartone animato in cui compare una coppia omossessuale con un figlio: le due madri del personaggio amico della protagonista Penny Polar Bear.

Il deputato è anche membro della Commissione parlamentare di vigilanza della Rai. L’episodio in questione, uscito nel Regno Unito, non è mai andato in onda in Italia e la sua trasmissione non è in programma non essendo ancora scaduta l’esclusiva della piattaforma Disney + sugli episodi usciti più recentemente. “Stiamo parlando di un cartone animato in età pre-scolare, quindi bambini di quattro anni, ditemi voi se bambini di quattro anni possono elaborare concetti complessi come le adozioni omosessuali e vederseli presentati come un fatto assolutamente naturale quando non è un fatto naturale”.

Questa sera, alle 22.40, torna #HotelNazionale |

Ospiti di Antonello De Fortuna e Francesca Biliotti, Federico Mollicone (Fratelli d’Italia) e Filippo Sensi (Partito Democratico) | 831 dtt, 520 Sky, 93 TiVù Sat e in streaming web | #elezioni2022 #ElezioniPolitiche pic.twitter.com/wmEN5XsUpH — San Marino RTV (@SanMarino_RTV) September 22, 2022

E quindi l’uscita sbalorditiva: “Fermo restando che in Italia le coppie omosessuali non sono legali, non sono ammesse”. La giornalista ha prontamente risposto: le Unioni Civili. La legge è entrata in vigore il 5 giugno del 2016. Il testo fu depositato dalla senatrice del Partito Democratico Monica Cirinnà, fu votato dopo un maxi-emendamento, ha definito l’unione civile tra persone dello stesso sesso come “specifica formazione sociale”, non un matrimonio. Dalla proposta venne stralciata l’estensione della stepchild adoption, l’adozione del figlio biologico di uno dei due partner da parte dell’altro partner.

Secondo l’Istat al 2019, dopo l’entrata in vigore della nuova legge, sono state circa 12mila le unioni civili celebrate in Italia. Non gestazione per altri, non adozioni per le coppie gay, altri argomenti che allarmano la destra: Mollicone ha ignorato una legge, parlando delle coppie gay illegali in Italia, normate dalle Unioni che pure con la definizione “specifica formazione sociale” sono di fatto criticate e additate come discriminatorie nei confronti delle persone omosessuali.

Mollicone ha continuato, rispolverando altre posizioni e riportando percentuali di sondaggi senza specificare la fonte. È “un tema ideologico, di una cultura mainstream, perché ormai essere una giovane coppia eterosessuale con bambini è diventata quasi un’originalità. Fino a quando lo Stato non ha normato queste coppie, presentarlo come un fatto assolutamente normale è sbagliato, perché non lo è. Lo dico da cattolico, cristiano, lo ha detto anche il Papa, l’unione naturale è tra uomo e donna. Considerate che il 52% degli italiani è contrario alle adozioni gay”.

Le norme italiane stabiliscono al momento che le uniche coppie che possono adottare un bambino sono coppie eterosessuali e coniugate. Alle coppie omosessuali, così come ai single, è vietato il ricorso alle tecniche di procreazione assistita, che permettono di fare figli a chi non riesce ad averli in modo naturale. Anche di questo si era parlato in campagna elettorale. Che le coppie omossessuali fossero però illegali, “non sono ammesse”, non si era ancora sentito.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

