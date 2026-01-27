La Giornata Internazionale dell’Avvocato Minacciato (Day of the Endangered Lawyer – DEL) si celebra quest’anno per la sedicesima volta. Il Paese al centro dell’attenzione sono gli Stati Uniti d’America — selezionati il 17 giugno 2025 al termine di quella che potrebbe quasi essere definita una triste «competizione» tra diversi Paesi, ciascuno con il proprio preoccupante bilancio. Da quella decisione, presa nel giugno 2025, un’ampia Coalizione di ordini forensi e organizzazioni giuridiche ha lavorato congiuntamente intorno a questa Giornata per documentare e riferire sulle minacce, le pressioni, le vessazioni e le intimidazioni rivolte agli avvocati, alla professione forense e al diritto di difesa negli Stati Uniti. La situazione è genuinamente allarmante. Per comprenderne appieno la gravità, invito con forza tutti a leggere il rapporto completo pubblicato quest’anno dalla Coalizione.

Un tratto distintivo della Giornata di quest’anno è che, in conseguenza del focus sugli Stati Uniti, la Giornata Internazionale dell’Avvocato Minacciato ha attirato l’attenzione di un pubblico ben più ampio della sola professione forense — una visibilità che non era mai stata raggiunta in questa misura prima d’ora. La Giornata dell’Avvocato Minacciato è un’iniziativa lanciata da AED-EDL nel 2010 in solidarietà con gli avvocati in Iran. La data del 24 gennaio è stata scelta in memoria dell’assassinio di quattro avvocati sindacalisti e di un collaboratore a Madrid nel 1977 (il Massacro di Atocha), avvenuto durante il periodo di transizione successivo alla morte del dittatore spagnolo Franco nel 1975. Gli arrestati per il crimine erano legati a partiti e organizzazioni di estrema destra».

All’inizio, la Giornata fu portata avanti collettivamente all’interno e da parte di tre organizzazioni — AED, ELDH e IDHAE. Hans e Symone Gaasbeek, che per primi ebbero l’idea e furono profondamente coinvolti in questo lavoro all’interno di quello sforzo collettivo, negli anni successivi fondarono la Fondazione Day of the Endangered Lawyer, che divenne parte integrante della più ampia Coalizione. La perseveranza e la determinazione che sostennero la Giornata nei suoi primi anni appartennero dunque a questa volontà condivisa — quella che permise a una piccola iniziativa basata sul volontariato di perdurare e di rispondere, anno dopo anno, alle minacce affrontate dagli avvocati in diverse parti del mondo. Ciò che rese la Giornata distintiva fin dall’inizio fu che non si limitò a dichiarazioni o rapporti. Combinò deliberatamente l’advocacy con l’azione di piazza. La forza e il successo della Giornata si misuravano da quante città vedevano avvocati scendere in strada in difesa dei colleghi — dalla visibilità, dalla presenza e dal coraggio collettivo.

Nel corso degli anni, il DEL si è concentrato su Iran, Turchia, Paesi Baschi, Colombia, Filippine, Honduras, Cina, Egitto, Pakistan, Azerbaigian, Afghanistan, Bielorussia, e ora gli Stati Uniti. Oggi il DEL non si organizza più soltanto attraverso azioni di piazza. È accompagnato da seminari, conferenze e altri eventi pubblici; la sua portata si è ampliata e le sue forme di azione si sono diversificate.

La mia conoscenza personale del DEL risale al 2012. Nel novembre 2011, più di 40 avvocati curdi in Turchia furono arrestati durante un’operazione su larga scala condotta all’alba, molti dei quali furono successivamente incarcerati. Pochi mesi dopo, colleghi europei ci informarono che la Turchia era stata selezionata come focus country. Presto giunsero notizie di azioni nei Paesi Bassi, in Germania, in Italia e in Francia. Ne fummo stupiti. Questa solidarietà internazionale fece più che esprimere preoccupazione: squarciò l’atmosfera di paura, interruppe l’isolamento voluto e inviò un messaggio chiaro: l’attacco era sotto osservazione. Per molti giovani avvocati che altrimenti si sarebbero ritirati in silenzio, questa visibilità si rivelò galvanizzante. Sostituì la paura con la determinazione e l’esitazione con un rinnovato senso di scopo. In effetti, le origini di questa Giornata — che oggi poggia sulle spalle di una Coalizione ampia e diversificata — risiedono proprio in un inizio così modesto eppure straordinariamente tenace: pochi di numero, volontari per natura, ma intransigenti nella determinazione.

C’è un tratto distintivo del DEL che non è mai cambiato. Come dimostra l’esempio della Turchia, l’arresto di decine di avvocati in una singola operazione non è solo un atto di repressione contro quegli individui; è anche un avvertimento rivolto all’intera professione forense. L’effetto intimidatorio di tale pressione è più forte quando gli avvocati si sentono soli. Il DEL è un’iniziativa che mira a spezzare quell’isolamento — e lo ha fatto con notevole successo. Una delle funzioni più importanti di questa Giornata è chiara: la solidarietà dà coraggio. Questa è stata la mia esperienza personale come avvocata dalla Turchia. E ora, come una delle coordinatrici della Giornata, spero che le colleghe e i colleghi nei Paesi raggiunti dagli sforzi collettivi della Coalizione vivano qualcosa di simile. Gli avvocati continueranno a difendersi reciprocamente. Lo facciamo perché difendere gli avvocati è inscindibile dal difendere il diritto di ogni persona di accedere alla giustizia.

Serife Ceren Uysal

