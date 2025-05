Parte domani la nuova iniziativa del Riformista: «Le ragioni di Israele», una pagina quotidiana interamente dedicata all’approfondimento a 360 gradi sullo Stato ebraico. In un momento storico in cui l’antisemitismo torna a rialzare la testa in maniera minacciosa, è doveroso offrire uno spazio di analisi, riflessione e confronto libero da pregiudizi. «Le ragioni di Israele» non è una semplice rubrica, ma un impegno costante per raccontare la complessità di una nazione su cui pendono discriminazioni e odio ideologico. Ogni giorno verranno affrontati temi cruciali: la giustizia, il diritto internazionale, le radici storiche del popolo ebraico, la costruzione dell’identità israeliana, le sfide della democrazia in Medio Oriente e i rischi sempre attuali dell’odio antisemita. Lo faremo dando voce a studiosi, giornalisti, intellettuali e testimoni diretti, con l’ambizione di offrire strumenti per capire, senza filtri o barriere. Con «Le ragioni di Israele», il Riformista vuole riaffermare un principio fondamentale: la conoscenza è la prima forma di resistenza contro l’intolleranza. Uno sguardo consapevole, critico e giusto, contro il fanatismo di chi sogna di cancellare lo Stato ebraico dalla faccia della Terra.

© Riproduzione riservata

Redazione