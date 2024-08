Come tutti gli anni anche questo agosto Giorgia Meloni andrà in vacanza in Puglia. I soliti bene informati giurano che ci sarà anche un gradito ritorno: quello di Andrea Giambruno di nuovo in vacanza con la Premier. Poi la leader di Fratelli d’Italia incontrerà anche Marcello Gemmato, “padrone di casa” ma soprattutto probabilissimo candidato di centrodestra per il post Emiliano.

I lavori per la candidatura sono già in corso. Musi lunghi invece a Cernobbio: Giorgia Meloni (regolarmente invitata) starebbe meditando di dire no anche quest’anno all’iniziativa sul lago di Como. Potrebbe mandare invece un video preconfezionato.

Il motivo? Meglio evitare domande scomode ed una platea mai tenera con il governo. Banchieri e industriali persino nelle cene estive fanno a gara nel criticare le scelte politiche di palazzo Chigi (e di taluni ministri…). Meglio dunque mandare il bocconiano Giorgetti. Perfetto per “troncare e sopire”.

Marco Antonellis