Quali sono le personalità, i politici, gli imprenditori italiani più influenti e chi potrebbe guidare l’Italia nei prossimi anni? Gli italiani sembrano avere le idee chiare e tra i “magnifici 20”, 10 provenienti dal mondo politico e 10 da quello dell’imprenditoria, mettono in entrambi i casi al primo posto l’attuale Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Attenzione però, il Presidente del Consiglio Meloni è tallonato dai 2 eredi di Silvio Berlusconi, Marina e Pier Silvio. A meno di 4 punti di distanza, un soffio, troviamo la primogenita del fondatore di Forza Italia e subito dopo Pier Silvio, numero uno di Mediaset, a 7 punti. Bene anche l’ex Presidente Mario Draghi in quarta posizione mentre in quinta c’è la prima sorpresa con l’ex Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia che scavalca il leader della Lega Matteo Salvini e quello dei 5 Stelle Giuseppe Conte.

A chiudere la top ten troviamo il numero uno di Exor e Stellantis John Elkann ed Elisabetta Belloni attuale capo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza che superano la leader del PD Elly Schlein e l’attuale ministro degli esteri Antonio Tajani. Luca Cordero di Montezemolo primo della seconda decina supera di poco Giovanni Ferrero e Urbano Cairo. Carlo Calenda, Matteo Renzi e Giovanbattista Fazzolari, braccio destro di Giorgia Meloni, non arrivano al punto percentuale precedendo pero il numero uno di Bankitalia Panetta, Letizia Moratti e Carlo De Benedetti.

Discorso diverso quando invece parliamo di potere: se restano cristallizzate le prime tre posizioni (Meloni, Marina e Piersilvio Berlusconi), in quarta posizione il Presidente di Exor John Elkan supera di 2 punti percentuali Matteo Salvini. Cairo in sesta posizione stacca di mezzo punto percentuale il sottosegretario Fazzolari che a sua volta supera il Governatore della Banca d’Italia Panetta, Elisabetta Belloni e Giuseppe Conte. L’ex presidente del Consiglio Mario Draghi, complice la lontananza dalla scena mediatica italiana, è il primo escluso dalla Top ten dei potenti italiani tallonato da Carlo De Benedetti. Tajani e Schlein, ancora a braccetto, seppur risultando meno influenti di Meloni e Salvini, staccano di molto la coppia Renzi-Calenda.

NOTA METODOLOGICA:

Indagine demoscopica campionaria (con estrazione randomica) realizzata attraverso la somministrazione di 1.500 interviste valide e complete ad un campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne tramite metodologia di rilevazione ibrida (BATI/CAMI/CAWI). Periodo di rilevazione: 15 -29 luglio 2024. I risultati mostrati sono al netto dei “non sa, non risponde, senza opinione”.

Marco Antonellis

