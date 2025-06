Omicidio tra le mura domestiche nel leccese, a Racale, dove una donna 53 enne, Teresa Sommario è stata brutalmente uccisa oggi pomeriggio nella sua abitazione al civico 6 di via Toscana. Fortemente sospettato il figlio di 21anni, Filippo Manni, con lei convivente, fermato dai carabinieri dopo una breve fuga. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Lecce, coordinati dal tenente colonnello Cristiano Marella. La donna era nata in Germania, ed è stata colpita mortalmente alla testa da un’accetta con almeno cinque colpo nella parte alta del corpo, testa, nuca e petto. A lanciare l’allarme, dopo aver sentito le urla, è stato l’altro figlio della donna, che era in casa.

Redazione

Luca Frasacco