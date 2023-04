Arrestati tre uomini e una donna accusati dello scippo ai danni di Charles Leclerc a Viareggio nella serata di Pasquetta del 2022. Alle prime luci dell’alba di oggi, quasi un anno dopo i fatti, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Viareggio, supportati da militari del Comando Provinciale di Napoli, di Caserta e di Milano, hanno arrestato quattro persone, tre uomini ed una donna. L’indagine ha ricostruito la vicenda risalendo alla banda dei presunti rapinatori, che negli ultimi mesi avrebbero continuato a mettere a segno una serie di colpi, sempre con l’obiettivo degli orologi di lusso.

Le indagini hanno permesso di arrestare tutti e quattro i complici nella rapina alla prima guida della Ferrari del campionato di Formula1. Due che viaggiavano a bordo di uno scooter e gli altri due erano all’interno di un suv (un uomo di 39 anni e una donna di 29) che aveva pedinato Leclerc. La coppia a bordo dell’auto si ipotizza abbia fornito supporto ai complici che viaggiavano sullo scooter occupandosi dapprima del pedinamento da Forte dei Marmi fino a Viareggio, e poi agevolandone la fuga impedendo di inseguire i ladri negli istanti successivi allo scippo. Una volta effettuato il colpo sono tutti subito ripartiti alla volta di Napoli, dove sono stati arrestati.

La banda si è anche resa protagonista di una serie di altri furti, tutti tra la Versilia e Lucca, sempre di orologi con valore molto alto. Al momento dell’arresto sono stati trovati altri due orologi di lusso e 23mila euro in contati, sequestrati dagli inquirenti.

Il 18 aprile 2022, il giorno di Pasquetta, decine di persone soprattutto tifosi della Ferrari, hanno avvicinato Charles Leclerc che ha trascorso quei giorni in Versilia insieme al suo preparatore atletico, il viareggino Andrea Ferrari. Leclerc era arrivato in città a bordo della sua Ferrari 488 personalizzata con carrozzeria nera opaca, il numero 16 sulla fiancata e due bande bianche e rosse, come i colori della bandiera monegasca che la rendono un esemplare unico. Il pilota non ha attirato l’attenzione solo dei suoi supporters ma anche dei malviventi che lo stesso lunedì sera, intorno alle 22.30, hanno avvicinato il campione fingendosi tifosi in via Salvatori, in Darsena, chiedendogli una foto ricordo. Quando si sono stretti accanto a lui per il selfie, con una manovra veloce hanno slacciato il cinturino del prezioso orologio che il pilota aveva al polso, un Richard Mille, e sono fuggiti via.

Al polso Leclerc aveva un Richard Mille 67-02, un orologio che costa circa centomila euro e che in questo caso ha una personalizzazione: ovvero la bandiera del Principato di Monaco, che fa schizzare il suo valore è intorno ai 2 milioni di euro.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione