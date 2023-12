Tutti a difendere Gérard Depardieu dalle accuse di molestie sessuali. Una sessantina di personalità del mondo della cultura francese – da Charlotte Rampling a Nathalie Baye, da Carole Bouquet a Carla Bruni – denunciano il “linciaggio” di Gérard Depardieu – accusato di stupro dal 2020 e al centro di uno scandalo divenuto politico-mediatico in seguito a un documentario trasmesso su France 2 – in un articolo pubblicato sul sito di Le Figaro.

La recente messa in onda di un servizio su di lui, nel programma ‘Complément d’investigation’ di France 2, ha provocato una bufera con ripercussioni internazionali. Nelle immagini Depardieu, noto tra l’altro per aver interpretato Cyrano de Bergerac, si lascia andare a commenti misogini e offensivi nei confronti delle donne, con allusioni sessuali anche nei confronti di una bambina.

Tra loro ci sono il regista Bertrand Blier, le attrici Nathalie Baye, Carole Bouquet o Charlotte Rampling, gli attori Jacques Weber, Pierre Richard o Gérard Darmon, ma anche i cantanti Roberto Alagna, Carla Bruni, Arielle Dombasle o Jacques Dutronc.

“Gérard Depardieu è probabilmente il più grande degli attori. L’ultimo mostro sacro del cinema. Non possiamo più restare in silenzio di fronte al linciaggio che si abbatte su di lui, di fronte al torrente di odio che si riversa sulla sua persona a dispetto di una presunzione di innocenza di cui avrebbe beneficiato, come tutti, se non fosse stato il gigante del cinema qual è”, si legge nel messaggio.