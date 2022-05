Leo Gassman ha soccorso una ragazza vittima di abusi sessuali nel centro di Roma. Il cantante, figlio dell’attore Alessandro e nipote dell’indimenticato Vittorio, ha reso noto il terribile episodio tramite il suo account Instagram. “Non dimenticherò mai le urla di questa ragazza che gridava aiuto“, ha scritto sul social network il 23enne, raccontando di aver soccorso una ragazza americana vittima di uno stupro.

È successo tutto intorno alle 4 di mattina, mentre il giovane cantante si trovava nel quartiere di Portonaccio a Roma. Stava tornando a casa da una serata in un locale quando ha sentito una donna gridare. L’ha vista divincolarsi dalle braccia di un uomo tra le automobili parcheggiate. “Questa notte io e alcuni passanti abbiamo prestato aiuto a una ragazza americana che era stata poco prima abusata da un giovane di origine francese. Appena ho sentito le urla mi sono avvicinato e ho chiesto una mano a un paio di ragazzi che passavano da quelle parti, ma il francese era già fuggito”. Gassman ha quindi chiamato la polizia e un’ambulanza che ha portato via la ragazza per accertamenti.

“Se vi capita di incappare in situazioni del genere, non tiratevi mai indietro – è stata l’esortazione lanciata dal cantante – da esseri umani abbiamo il dovere di aiutare i nostri fratelli e sorelle se in difficoltà, anche se fa paura”. “Mi fa male il cuore – ha continuato – pensare quanto l’uomo possa arrivare così in basso. Confido però nell’umanità e nell’amore che appartiene a ognuno di noi. Non abbiate paura di denunciare o di chiedere aiuto, non siete soli. Rendiamo questo mondo un posto migliore”.

E ancora, l’appello: “Voglio dedicare la mia vita a proteggere queste persone. Ognuno di noi può fare la differenza qualunque sia il suo mestiere/passione. Chi sbaglia va punito”. Tra le prime reazioni alla storia quella del padre Alessandro Gassman che su Twitter ha espresso il suo orgoglio. “Sono un padre fortunato. Grande amore mio, fiero di te”. La storia ha fatto in pochissimo tempo il giro dei social e dei media.

