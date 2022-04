Notte tra amici, serata di movida, e una 17enne avvicinata da un ragazzo. Di qualche anno più grande. È stato solo l’inizio dell’incubo per una ragazza di Roma che dopo quella notte avrebbe accusato il ragazzo e un suo amico di violenza sessuale. L’aggressione risale al luglio scorso ma è stata resa nota soltanto oggi. La polizia, a distanza di nove mesi, ha arrestato i due accusati. Due 30enni.

Il gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale di gruppo aggravata dalla minore età della vittima. Secondo quello che riporta Il Corriere della Sera Roma non è escluso che i due presunti colpevoli abbiano compiuto analoghe violenze su altre ragazze in altri casi e nelle stesse condizioni. Esclusa invece la somministrazione della cosiddetta droga dello stupro, il “ghb”.

Gli amici della ragazza si erano recati in un altro pub. E la 17enne aveva trascorso il resto della serata nella cosiddetta Gay Street, zona San Giovanni in Laterano, con il 30enne, richiedente asilo libico arrivato qualche tempo fa in Italia, che l’aveva avvicinata. Quando il giovane ha portato la ragazza in un bed&breakfast nella zona di Colle Oppio c’era però un amico del 30enne, coetaneo e rifugiato anche lui libico. È nella camera della struttura che si sarebbero consumate le violenze. Non è ancora chiaro se il giorno dopo la 17enne sia riuscita in qualche modo a fuggire dal B&b e a raggiungere la Stazione Termini dove si è incontrata con gli amici e se sia stata accompagnata proprio dagli aggressori.

La minorenne ha subito denunciato le violenze, confermate tramite il “codice rosa” che hanno accertato in ospedale lo stupro. La testimonianza della vittima è stata raccolta in presenza di una psicologa. Interrogati anche i suoi amici, i responsabili dei locali notturni e della struttura ricettiva e alcuni clienti. Gli indumenti della ragazza sono stati sequestrati come quelli degli aggressori. Acquisiti i filmati delle telecamere di vigilanza. Sulle indagini coordinate dalla procura vige il massimo riserbo. Gli accertamenti sono stati compiuti dalla Squadra Mobile.

