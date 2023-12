La regina Letizia di Spagna finisce al centro di una controversia scatenata dalle rivelazioni fatte nel libro “Letizia & I” di Jaime Peñafiel. Nel volume, Jaime del Burgo, ex cognato di Letizia (ex marito della sorella minore, Telma Ortiz Rocasolano) e presunto ex amante, fornisce dettagli espliciti sulla relazione con la regina consorte di Spagna, affermando che la storia d’amore tra i due iniziò ben prima del matrimonio della donna con il principe Felipe.

L’uomo, avvocato oggi 53enne, sostiene di aver avuto una liaison con l’allora giornalista della CNN+ fin dai primi anni 2000, con un viaggio romantico a Venezia come punto di partenza. L’amante dichiara di aver considerato di proporle di sposarlo nel 2002 presso l’hotel Ritz di Madrid, ma Letizia gli avrebbe parlato di un incontro col principe Felipe. Nonostante il successivo matrimonio Reale, l’ultima cosa che i due si promisero fu di “Non lasciarsi mai”.

La relazione, secondo del Burgo, sarebbe continuata nonostante il matrimonio di lei con il futuro Re di Spagna nel 2003 e sarebbe proseguita anche durante la gravidanza di Leonor, la primogenita della coppia reale. Nel mentre del Burgo iniziò a frequentare Telma Ortiz, sorella di Letizia, sposata nel 2012 nonostante la gelosia della principessa che nel giorno del matrimonio gli sussurrò all’orecchio “staremo di nuovo insieme”. La storia d’amore con Telma finì nel 2014.

Del Burgo afferma di avere prove della loro relazione, inclusi messaggi, video e una foto che mostra Letizia incinta con una dichiarazione d’amore. L’autore del libro, Jaime Peñafiel, scrittore ben informato, ma da sempre ostile all’attuale regina consorte, ha dichiarato di avere pubblicato solo l’1% delle informazioni fornite dall’avvocato e minaccia di divulgare il restante 99% se costretto a farlo.

La famiglia reale spagnola ha scelto di non commentare pubblicamente le accuse del presunto amante, e la sorella di Letizia, – Telma Ortiz – ha mantenuto un profilo basso sulla questione.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco