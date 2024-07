Un appuntamento politico-culturale da non perdere. Il primo di un ciclo che si ripeterà ogni anno e che inizia sotto la stella del 60° compleanno dalla nascita del meraviglioso Borgo di Porto Rotondo. Meta sempre più legata alla cultura e all’arte. La sera del 5 Agosto, nella splendida cornice del Teatro Ceroli, si discuterà dell’Europa, dei Riformisti e del loro futuro. A seguito delle Elezioni Europee (e di quelle politiche in Inghilterra e Francia) un’occasione per analizzare i risvolti socio economici che caratterizzeranno il prossimo futuro.

Ad aprire e introdurre la serata sarà l’avvocato Andrea Viola. A moderare e condurre il dibattito saranno la giornalista Rai, Maria Cristina Bigongiali, e Aldo Torchiaro, giornalista del Riformista. Ad animare il dibattito, con i loro interventi, saranno la Costituzionalista, Carla Bassu, il Parlamentare Pietro Pittalis, il Presidente Emerito dell’Assemblea Parlamentare Gennaro Migliore, e il neo Eurodeputato, Vice Presidente della Commissione Europea ITRE (Industria, Tecnologia, Ricerca ed Energia) Giorgio Gori. L’occasione sarà utile per affrontare tematiche politiche, economiche e sociali di stretta attualità con una visione ampia e trasversale. Un appuntamento che potrà mettere in luce le dinamiche Europee e Nazionali con ospiti d’eccezione. Ci sarà ampio spazio al dibattito anche con importanti ospiti dal pubblico. L’iniziativa è realizzata in collaborazione e con il patrocinio del Patrocinio il Comune di Olbia e il Consorzio di Porto Rotondo. Il Riformista, media partner dell’evento, racconterà la tavola rotonda ai lettori.

