Ci sono anche notizie positive, in un contesto internazionale che troppo spesso lascia attoniti. Booking, la più grande piattaforma di prenotazioni alberghiere al mondo, ha escluso due strutture che si erano rifiutate di accogliere clienti israeliani.

Ma la notizia più incoraggiante arriva dalla Germania, ed è un esempio da seguire. «Non toglieremo la bandiera finché non sarà liberato l’ultimo degli ostaggi» ha dichiarato Dietmar Müller-Elmau, proprietario dell’hotel Schloss Elmau. Il resort di lusso, che questa settimana è stato incoronato come miglior hotel nella cerimonia dei premi 101 migliori hotel di Germania, è da sempre noto per la sua vicinanza a Israele e per l’ospitalità riservata a grandi artisti israeliani.

L’iniziativa non è passata inosservata: da quando il proprietario ha issato la bandiera israeliana, il numero di ospiti provenienti da Israele è aumentato del 136%. Nei primi dieci mesi dell’anno il resort ha registrato circa 438 presenze israeliane, rispetto alle 185 dello stesso periodo dell’anno precedente.

Il gesto ha emozionato profondamente l’opinione pubblica israeliana, diffondendosi rapidamente sui media e per passaparola. Non si tratta però di un episodio isolato: Dietmar Müller-Elmau è un vecchio amico di Israele, che ha visitato più volte. Nel corso degli anni il suo resort ha accolto turisti e musicisti israeliani, tra cui la Filarmonica d’Israele, che si è esibita nelle sale da concerto dell’hotel.

Lo Schloss Elmau, classificato a 5 stelle, si trova a circa 100 chilometri a sud di Monaco di Baviera, nel cuore delle Alpi. È considerato un paradiso di lusso e cultura, forte di una lunga tradizione di ospitalità. Rifugio prediletto da leader mondiali e intellettuali, il resort rappresenta oggi anche un simbolo di amicizia e sostegno verso Israele, in un’Europa spesso distratta o ostile.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

