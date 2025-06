L’appello del Riformista supera le 2000 adesioni. Fatichiamo a inserirle tutte in pagina. C’è stato dibattito in redazione: pubblicarle tutte ma più piccole? Raddoppiare le pagine? Metterne 600 al giorno? E per quanti giorni, se continuano ad arrivare con questo ritmo? La mail redazione@ilriformista.it suona come impazzita: ogni trenta secondi una notifica. Piovono messaggi di ringraziamento: «Andate avanti, siamo in tanti».

Alla fine dobbiamo perfino chiedere ai lettori, alle 17, di fermarsi. Siamo sorpresi, per una volta piacevolmente, dalla risposta. Dal risveglio di coscienze che si fanno coraggio ed escono allo scoperto per manifestare il loro stare dalla parte di Israele, senza se e senza ma. Riceviamo intanto segnali che non possiamo non condividere con chi ci legge. La senatrice di Noi Moderati, Mariastella Gelmini, già ministra dell’Università e Ricerca, mette la sua firma all’appello e poi posta sul proprio profilo X: «Io ho firmato, firma anche tu». Il giornalista Giancarlo Loquenzi, voce radiofonica tra le più autorevoli e popolari d’Italia, scrive: «Sono sempre stato dalla parte di Israele e nell’ora più buia della sua vita non cambio idea. L’anima di Israele è un pezzo della nostra e la nostra è un pezzo di quel paese unico nella storia. Quando tutto il mondo prova ad affondare la patria degli ebrei io metto il mio piccolo peso dalla parte opposta, per tenerla a galla».

Barbara Palombelli, altro pilastro del giornalismo, a Mediaset da vent’anni, ci scrive: «Sono completamente d’accordo con le espressioni contenute nella lettera. Ma ho una regola ferrea: non firmo appelli da 40 anni. Penso che i giornalisti abbiano il diritto/dovere di esprimersi negli spazi pubblici che occupano». Radio Radicale precisa: le adesioni sono individuali, non della redazione. E in effetti ci arrivano singole mail firmate, tra gli altri, da Federico Punzi e Cristiana Pugliese. Dal Foglio, arriva la firma di Andrea Marcenaro. Aderisce l’ex deputato di area centrista Luca Volonté e Rosa Filippini, radicale e socialista.

Anche Alberto Belli Paci aderisce: «Da molti mesi assisto impotente e incredulo alla narrazione perversa della guerra a Gaza, dove chi è stato aggredito intenzionalmente con crudeltà il 7 ottobre, riportando milioni di ebrei agli orrori dell’Olocausto, non ha diritto a solidarietà, anzi è giudicato colpevole di eccesso di difesa. Per contro, l’aggressore si gode la credulona solidarietà da parte di chi in Occidente tende a giustificarsi come anti sionista». Il figlio di Liliana Segre prosegue: «Vedo crescere minacciose nubi antisemite che mi riportano indietro agli anni dell’adolescenza di mia madre, colpevole allora come adesso di essere nata ebrea».

