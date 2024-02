A Castel Volturno, alcuni tifosi presenti hanno intercettato i calciatori azzurri in uscita dal centro di allenamento provando a scambiare qualche parola in vista di Sassuolo e per riportare non poche lamentele anche se il messaggio principale è che “la pazienza ancora non è finita”.



Il siparietto con Lindstrom che annuisce al tifoso napoletano

Lindstrom è in auto, sta lasciando il centro sportivo di Castel Volturno dopo l’allenamento, un tifoso lo invita a fermarsi e lui con educazione abbassa il finestrino e ascolta, o almeno tenta di farlo, il lungo discorso:

“Volevo spiegarti solo questa cosa, noi vi sosteniamo sempre, saremo a Sassuolo, dove andate andate noi siamo con voi, ma voi dovete giocare a calcio, non è giusto che una squadra che ha vinto lo scudetto fa tutte queste brutte figure, porta il messaggio a tutti”. Lindstrom avrà trasmesso il messaggio alla squadra e soprattutto, lo avrà compreso?

Nelle immagini si vedono soprattutto Jesper Lindstrom e Alex Meret, che si erano fermati all’uscita proprio per intrattenersi con chi aspettava e provare a firmare qualche autografo o scattare qualche selfie

Giulio Pinco Caracciolo