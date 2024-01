Circa il 40% dell’occupazione globale è a rischio per l’avvento delle IA Generative, con le economie avanzate a maggiore rischio, dove circa il 60% dei lavori è esposto a rischi a causa della prevalenza di lavori orientati a compiti cognitivi. Sono i risultati dell’ultimo studio pubblicato dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) intitolato “Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work”, che presenta un’analisi approfondita sui possibili effetti dell’intelligenza artificiale sui mercati del lavoro globali. Lo studio distingue però tra “esposizione” e “complementarietà” dell’IA per comprendere l’impatto su specifiche professioni: occupazioni con alta esposizione ma bassa complementarietà sono a rischio di essere sostituite dall’IA, mentre quelle con alta esposizione e alta complementarietà potrebbero beneficiare dell’integrazione dell’IA, migliorando la produttività.

Ad esempio, giudici e avvocati, pur essendo altamente esposti, sono probabilmente “protetti” nella sostituzione grazie alla necessità di supervisione umana delle decisioni giudiziarie, e la relativa assunzione di responsabilità. L’IA influenzerà anche la disuguaglianza di reddito e ricchezza: l’effetto sull’ineguaglianza del reddito da lavoro dipende in larga misura dal grado in cui l’IA sostituisce o complementa i lavoratori ad alto reddito. Le simulazioni sui modelli suggeriscono che con un’elevata complementarietà, i lavoratori ad alto reddito possono aspettarsi un aumento proporzionalmente maggiore del loro reddito da lavoro, portando a un aumento dell’ineguaglianza del reddito da lavoro.

L’impatto dell’IA sulla disuguaglianza di reddito e ricchezza sarà anche influenzato dalle scelte politiche, come la definizione dei diritti di proprietà dell’IA e le politiche redistributive e fiscali: importante notare che, nonostante i potenziali guadagni in produttività, l’IA potrebbe aumentare la disuguaglianza se i vantaggi non sono distribuiti equamente. I lavoratori più colti sono meglio preparati a spostarsi da lavori a rischio di spostamento a lavori ad alta complementarietà con l’IA: nel Regno Unito e in Brasile, ad esempio, gli individui istruiti si sono storicamente mossi più facilmente da lavori ora valutati ad alto potenziale di spostamento a quelli con alta complementarietà, in contrasto, i lavoratori senza istruzione post-secondaria mostrano una mobilità ridotta. È essenziale per i governi considerare strategie di intervento per mitigare gli impatti negativi dell’IA e massimizzare i suoi benefici: la formazione e la riqualificazione dei lavoratori suscettibili all’IA, insieme a politiche di sostegno sociale inclusive, sono cruciali per garantire che la transizione all’IA sia gestita in modo equo e produttivo.

Matteo Flora Professore a contratto (in Corporate Reputation, in CyberSecurity e in Data Driven Strategies) è Imprenditore, ha fondato The Fool, la società italiana leader di Customer Insight, co-fondato The Magician un Atelier di Advocacy e Gestione della Crisi, ed è Partner e co-fondatore dello Studio Legale 42 Law Firm. È Presidente di PermessoNegato APS, l'Associazione no-profit che si occupa del supporto alle vittime di Pornografia Non-Consensuale (Revenge Porn) e co-fondatore del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Digitali. È stato Future Leader IVLP del Dipartimento di Stato USA sotto Amministrazione Obama nel programma “Combating Cybercrime”, conferenziere, da anni presenta "Ciao Internet!" una seguita video-rubrica in cui parla degli Algoritmi e delle Regole che governano Rete, Macchine e Umani. Padrone di un bassotto che si chiama Bit, continua a non saper suonare il pianoforte, a essere ostinatamente Nerd e irresponsabilmente idealista.

