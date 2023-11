Una donna ebrea di 30 anni è stata pugnalata in casa a Lione, nel quartiere di Montluc a Lione 3e. Lo si apprende dal quotidiano di Lione Le Progrès. Gli inquirenti stanno seguendo la pista dell’antisemitismo: sulla sua porta di casa, infatti, è stata incisa una svastica con un coltello.

L’attacco e le condizioni della donna

I fatti si sono svolti nel quartiere di Montluc, nel 3° arrondissement di Lione, intorno alle 13. Secondo la vittima, un uomo vestito con abiti scuri e con il viso mascherato ha suonato al campanello della sua casa, per poi attaccarla con due coltellate all’addome prima di darsi alla fuga. La donna è stata trasportata in ospedale e non in pericolo di vita, mentre è partita la caccia all’uomo.

La reazione del sindaco di Lione

“Sabato una donna ebrea è stata accoltellata. Sulla porta di casa sua è stata trovata un’iscrizione antisemita. Una simile ondata di violenza è inqualificabile. Tutto il mio sostegno alla vittima, ai suoi cari”. Parole di Grégory Doucet, sindaco di Lione.

La cautela della polizia

“È troppo presto per attribuire questo attacco ad un atto antisemita, altre strade sono allo studio”. Una fonte vicina all’inchiesta della polizia lo ha riferito a Le Monde, che invita “alla massima cautela” considerata anche la situazione attuale e le tensioni legate all’antisemitismo in tutta Europa. La polizia sta vagliando tutte le ipotesi, soprattutto i rapporti personali della vittima.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani