Né proporzionale, né maggioritario. E l’Italia resta in mezzo al guado, tirata come un elastico tra l’obiettivo della stabilità per governare, di cui Giorgia Meloni è indubbia testimonial con il suo longevo governo, e quello della rappresentatività della società attraverso un innesto di voto proporzionale.

La nuova legge elettorale reintroduce le preferenze, ma in modo parziale

La nuova legge elettorale, approvata a maggioranza, reintroduce le preferenze dopo almeno un trentennio che erano scomparse dai sistemi avvicendatisi, ma lo fa in modo parziale e non poteva che essere così, come spiegherò in queste brevi considerazioni. I capilista infatti rimangono bloccati e scelti dai partiti senza alternanza di genere. La novità è sostanzialmente che l’elettore può esprimere fino a tre preferenze dal secondo candidato in poi, sui sei che saranno comunque già scritti sulla lista, questa con alternanza di genere. Una sfumatura non di poco rispetto ai sistemi proporzionali puri, vigenti in Italia fino al 1992-93. Poi nel ‘92 il referendum Segni ridusse a una sola preferenza e nel ‘93, con la legge Mattarella, le preferenze vennero abolite a favore dei collegi uninominali. La stabilità sembrava l’obiettivo, ma la storia del continuo avvicendarsi dei governi, anche con soluzioni cosiddette tecniche, vale a dire non scelte dagli elettori, ha continuato per lo più imperterrita.

Il premio di governabilità e le soglie di sbarramento

La nuova legge elettorale prevede un premio di governabilità qualora una coalizione raggiunga almeno il 42% dei voti validi sia alla Camera sia al Senato: il raggruppamento politico ottiene in più 70 deputati e 35 senatori. Le coalizioni e le liste singole sono perciò tenute a presentare un “listone” da cui saranno scelti deputati e senatori. Per entrare in Parlamento, la soglia di sbarramento è prevista al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste singole, vuoi in coalizione vuoi fuori. Partecipa alla ripartizione dei seggi anche la migliore lista in coalizione rimasta sotto alla soglia, mentre ogni singolo partito, anche sotto al 3%, contribuisce al totale dei voti della coalizione per far scattare il premio di maggioranza. Rappresentanza (stabilità) e rappresentatività sociale sono gli elementi sostanziali tra cui le norme elettorali devono trovare una forma di equilibrio, e ogni maggioranza lo fa ovviamente sulla base delle proprie priorità che sono innanzitutto scelte politiche. Le elezioni infatti conferiscono a tutti gli eletti la rappresentanza per legge, ma non tutti i sistemi elettorali garantiscono la stessa rappresentatività politica della società.

Perché bipolarismo bastardo

Nel “Saggio sui partiti”, l’autore Pierre Avril ben spiega come il sistema dei partiti non sia solo il trait-d’union istituzionale tra società civile e Stato, ma piuttosto il modo stesso attraverso cui la società si è fatta Stato. Dalla nascita della Repubblica nel 1946 fino agli inizi degli anni ‘90, l’Italia ha votato con un sistema proporzionale puro che rispecchiava il sistema dei partiti che ci hanno condotto nel secondo dopoguerra, un sistema pluralistico e non binario caratterizzava la nostra società. Sulla scheda l’elettore trovava i simboli dei partiti protagonisti del dopoguerra e dell’Assemblea Costituente, tra cui socialisti, democristiani, repubblicani, comunisti, liberali. A seguito della falsa rivoluzione mediatico-giudiziaria di Mani Pulite, sono scomparse di fatto tutte quelle forze politiche, tranne il PCI, PDS, PD, che avevano caratterizzato la democrazia parlamentare italiana. Da questo punto di vista diventa più comprensibile il grave scasso che il ‘92 ha significato, con tutte le conseguenze che sono sotto i nostri occhi e che il governo attuale non può risolvere con un colpo di bacchetta.

Il bipolarismo bastardo

Nei sistemi anglosassoni, invece, la caratteristica condensazione dei partiti per la maggior parte in due scelte, progressisti e conservatori, hanno agevolato la realizzazione della rappresentatività sociale attraverso il sistema maggioritario connesso al bi-partitismo, conferendo anche un certo grado di stabilità e governabilità. Dunque due assetti molto differenti. Il terzo, il bipolarismo che Gianni De Michelis chiamava senza giri di parole “bastardo”, non è mai esistito: è un ibrido tutto nostro che da oltre 30 anni mostra le sue crepe, dato che la versione originale fa riferimento a due partiti netti e non a due poli. Questo ha comportato che in ciascuna delle due coalizioni di centrodestra e centrosinistra, pur di vincere le elezioni, si è messo insieme tutto e il contrario di tutto, con il risultato che le ali estreme possono creare forti tensioni al loro interno, tant’è che il campo largo ancora non riesce a trovare la quadra per un programma condiviso. Ma anche nel centrodestra, solo una forte personalità come Giorgia Meloni ha potuto tenere insieme le differenze, e ne è dimostrazione lampante che sulla legge elettorale ha posto la fiducia onde evitare sorprese.

L’ora di dare un taglio al bipolarismo asimmetrico

Per i socialisti riformatori è l’ora di dare un taglio all’abito stretto del bipolarismo asimmetrico e guardare alla scelta autonomista di tutte quelle componenti democratiche, liberali e riformiste che dimostrano come sia impossibile e controproducente tagliare la politica con l’accetta a scapito della società e delle sue spinte a voler partecipare con idee e proposte, che necessariamente devono trovare spazio in un sistema democratico. Tra l’altro, qualora nessuna delle due coalizioni raggiungesse il 42%, la legge elettorale diventerebbe un proporzionale puro e il premio di maggioranza non verrebbe assegnato. Tutti i seggi parlamentari sarebbero distribuiti proporzionalmente tra le forze politiche in base alle percentuali esatte di voti ottenute a livello nazionale. Eterogenesi dei fini?

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Gabriella Cims